Mufasa - Il Re Leone, Seth Rogen e Billy Eichner: "Timon e Pumbaa avrebbero voluto più Timon e Pumbaa!"

Per l'uscita in sala di Mufasa - Il Re Leone, abbiamo chiacchierato con Seth Rogen e Billy Eichner, interpreti nella versione originale di Pumbaa e Timon. Quanto hanno improvvisato? Qual è la funzione dei loro scatenati personaggi in questo prequel?

In Mufasa - Il Re Leone, al cinema in questi giorni, Seth Rogen e Billy Eichner danno ancora vita nella versione originale a Pumbaa e Timon, che in questo prequel delle vicende del Re Leone non dovrebbero apparire: in realtà sono nella cornice narrativa, commentando la storia che un Rafiki anziano racconta alla primogenita di Simba, la storia di suo nonno Mufasa. Abbiamo incontrato i due attori comici per scherzare insieme a loro, come si addice allo spirito dei loro personaggi!

Billy Eichner e Seth Rogen ancora Timon & Pumbaa in Mufasa - Il Re Leone

"Ci sono per aggiungere un tono più leggero a quella che altrimenti è una storia molto intensa, che coivolge Mufasa e Taka": Seth Rogen e Billy Eichner spiegano così il ruolo di Pumbaa e Timon nel racconto del rapporto di fratellanza tra un giovane Mufasa e quello che diventerà Scar, in Mufasa - Il Re Leone. I due attori, celebri anche per film non proprio per famiglie (anzi) ci hanno detto che far parte di un film del genere non è contraddittorio: più che altro, non scelgono mai i progetti in base al target!

Il regista Barry Jenkins - ci spiegano - li ha incoraggiati a improvvisare, così tanto che un 90-95% di quello che Timon e Pumbaa dicono nel film è stato improvvisato dai due al leggìo, cogliendo la preziosa occasione di registare insieme (rara in questi casi). Ti butti senza pensare, sperando che qualcosa di quella spontaneità arrivi al pubblico e lo diverta sinceramente. Il bello è che il doppiaggio (negli USA è "al nero", non c'è un sync) consente l'improvvisazione senza pesare sul tempo di un set vero e proprio. Eichner poi conferma una certa sintonia con Nathan Lane, che doppiò Timon nei cartoon, e ha cantato una canzone con lui a un concerto Disney per l'Hollywood Bowl. Né lui né Seth hanno mai pensato di poter essere all'altezza di Lane ed Ernie Sabella, ma possono proporre la loro intesa come eco della loro. A questo proposito chiediamo ai due...

Sono curioso di sapere se c'è una versione completa di "Hakuna Mufasa", la rilettura di "Hakuna Matata" che i due cercano disperatamente di "piazzare" nel film?



Mi pare che l'abbiamo cantata per un bel po', sì. [...] È probabilmente nelle registrazioni che non sono finite nel film, ma almeno ve ne abbiamo fatto sentire un pezzo, dovremmo registarne una completa, distribuirla e presentarla per ogni premio. Tipo pure un Tony.



Quando registrate le battute immaginate Timon e Pumbaa nella vostra testa proprio mentre recitano la scena? O preferite registrare senza pensare troppo all'allestimento della scena?



No, facciamo quante più domande è possibile. Non sanno sempre rispondere quando stai registrando, e si fanno anche ispirare dalla performance. Chiediamo sempre: quanto siamo lontani? Quanto siamo vicini? Cerchi di avere il più alto numero possibile di informazioni. Cerchiamo di tenere a mente il corpo dei personaggi mentre registriamo, proprio come faresti se fossi sul set di persona.

Credono che la rappresentazione degli animali del film possa aiutare a mostrar loro più rispetto? Billy è ottimista: "Magari vedere un animale in versione personaggio animato ti fa perdere la voglia di ucciderlo." Seth non ne è così convinto: "Ho fatto un intero film sulle Tartarughe Ninja e mangio tartarughe regolarmente, quindi magari non aiuta. Comunque mangio anche i ninja." Timon e Pumbaa potrebbero avere film tutti per loro? Figuriamoci se ci possono essere dubbi: "Tre. Anzi, un franchise intero. Un prequel. Un cinematic universe. The Timon & Pumbaa Cinematic Universe." Ci rimane una curiosità spinosa... e Seth & Billy rispondono all'unisono.

Alla fine del film Timon dice che lui e Pumbaa avrebbero dei suggerimenti per Rafiki, su come migliorare la storia. Quali potrebbero essere questi suggerimenti, seguendo la loro profonda sensibilità?



Più Timon & Pumbaa. Intendono solo quello. Più canzoni per Timon & Pumbaa. Una canzone qualsiasi per Timon & Pumbaa. Un prequel per Timon & Pumbaa. Una buona campagna per gli Oscar a Timon & Pumbaa. Pensano solo a se stessi, sono egocentrici.



E suppongo anche più scoregge...



Bisogna sempre scoreggiare. Sempre.