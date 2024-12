Mufasa - Il Re Leone, il regista Barry Jenkins: "Sapere già come finisce è una benedizione"

Interviste Cinema

È già in sala Mufasa - Il Re Leone, prequel di una delle storie Disney più celebri: abbiamo rivolto al regista Barry Jenkins qualche domanda sulla particolare narrazione, nonché sulla sua esperienza tecnica, avendo affrontato un kolossal digitale venendo dal cinema indipendente.

Abbiamo parlato di lui di tecnica e racconto, in occasione dell'arrivo al cinema del prequel Mufasa - Il Re Leone.

Barry Jenkins, il salto nel kolossal e il fascino narrativo del prequel Mufasa - Il Re Leone

Nell'accettare la regia di Mufasa - Il Re Leone, il regista Barry Jenkins è stato attratto specialmente dalla complessità narrativa: ritrovare i personaggi di Mufasa e Taka (futuro Scar) dopo venticinque anni già celebrava un nostro rapporto profondo con loro: "Quando ho letto per la prima volta il copione di Jeff Nathanson, che ha bilanciato benissimo il fanservice con una sua identità, sono rimasto disorientato nel modo migliore possibile, conoscendo tutta questa complessità nel loro rapporto." E situazioni simili portano persino a reazioni differenti: "Quello che motiva il cattivo, Kiros, non è tanto differente dalla motivazione di uno come Rafiki. È stato ostracizzato dalla sua tribù, perché è diverso. Eppure la sua reazione è parecchio lontana da quella di Rafiki." Quando si affronta un prequel, ci si trova in una condizione particolare, che presentiamo a Jenkins.

Viviamo in un'epoca in cui siamo terrorizzati dagli spoiler. Eppure la forza della narrazione di questo film sta proprio nel sapere che quel fratello di Mufasa sullo schermo diventerà Scar. Magari sapere qualcosa prima non fa sempre male?



Si potrebbe dire che nella paura ci restringiamo, nell'amore ci espandiamo. Sai, per me quest'idea di sapere come finirà questo rapporto è una benedizione. Ci sono un paio di casi nel film in cui vedi le zampe di un personaggio sulle zampe dell'altro. E in tutte le culture, ti trovi a Seoul in Korea o ti trovi a Roma in Italia, quando succede quello scatta la stessa reazione. È un mezzo molto potente. Non vuoi manipolare le persone, ma allo stesso tempo devi essere consapevole che è un mezzo da utilizzare, perché le persone hanno un rapporto molto intimo con questi due personaggi. Quindi una situazione simile aggiunge un altro livello di contestualizzazione, è una benedizione, un'opportunità meravigliosa. Hai ragione, non mi sembrava uno spoiler.

È stato molto utile per Barry accogliere un cane in famiglia, proprio in concomitanza con l'inizio della lavorazione. In quattro anni l'ha visto crescere, ha imparato a riconoscerne le emozioni, guardandolo negli occhi. "È un cane ma ne parlo come se parlassi di una persona. Facendo questo film, siccome le immagini sono fotorealistiche, ho detto agli animatori e ai tecnici degli effetti che la migliore resa possibile degli occhi era la chiave per far funzionare tutto." A proposito di tecnica e interazione con la troupe, gli chiediamo qualcosa dell'impatto che ha avuto su di lui, proveniente dal cinema indie.

Un film come Mufasa è fatto di più parti che devono funzionare all'unisono: arrivando da produzioni più piccole, come hai affrontato la sfida di delegare una parte del tuo controllo ad altri capi-reparto o artisti nel processo produttivo? Come si costruisce una fiducia reciproca?



Anche se hai realizzato blockbuster dal vero, potresti comunque avere difficoltà a calarti in un progetto come questo, perché il processo è molto parcellizzato, suddiviso. L'ho descritto come un sandwich: il pane arriva da una parte, la carne da un'altra (o la verdura da un'altra, se siete vegeteriani), poi i condimenti, il formaggio... ma devi essere sicuro di come ogni gusto interagirà con l'altro. Penso che aver fatto già un film molto più piccolo ti aiuti, magari pensi che sia più semplice perché ci sono meno ingredienti, ma a quel punto ognuno ha un'importanza più grande, perché ne ha di meno! Quindi penso che il cinema indipendente mi abbia allenato anche meglio per una cosa del genere. E poi ha pochi elementi per fare una cosa piccola come Moonlight, perché quelle sono le uniche risorse che ti puoi permettere, non è che lo fai apposta. Se avessi avuto per Moonlight le risorse che ho avuto per questo, le avrei accettate senza esitazione. Magari dirai che questo avrebbe compromesso la qualità del lavoro, e potresti aver ragione, ma ci avremmo comunque messo la stessa energia. Perciò credo di essermi già allenato bene in quel modo.

Mi sono reso conto presto che qui dovevi mantenere lo stesso livello di attenzione al dettaglio per ogni singolo elemento del processo. Ci sono così tanti artigiani sparsi per tutto il mondo, che lavorano sulla stessa immagine, ma ciascuno in una mansione molto precisa. Devi comunicare con loro per far capire come tutte queste cose dovranno armonizzarsi nel prodotto finale.