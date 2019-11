Motherless Brooklyn: la nostra intervista a Edward Norton e Gugu Mbatha-Raw

Interviste Cinema

In uscita il 7 novembre, il film rompe alcune regole del noir e ci riporta nella New York degli anni Cinquanta.

Fra le uscite cinematografiche del 7 novembre, spicca un film che è una lettera d'amore a New York, un noir decisamente sui generis nonché l'adattamento di un bellisismo libro di Jonathan Lethem, che a dicembre verrà in Italia a ricevere, dal Noir in Festival, il premio letterario Raymond Chandler. Motherless Brooklyn è la seconda regia di Edward Norton, che ha anche scritto la sceneggiatura e interpretato il ruolo del protagonista, un uomo affetto dalla Sindrome di Tourette che si improvvisa detective e indaga sull'omicidio del suo capo. L'attore è venuto a presentare il film a Roma in occasione della Festa del Cinema, che gli ha riservato l'apertura.