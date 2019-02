Modalità aereo: le nostre video interviste a Fausto Brizzi e al cast della commedia

Assolto da tutti i "peccati", dopo esser sopravvissuto ai tribunali sommari del web e dei media, Fausto Brizzi torna alla regia dopo due grandi successi, Poveri ma ricchissimi e Amici come prima, che ha scritto ma non diretto, con un film che non ci aspettavamo. Modalità aereo è infatti, come l'ha definito lui stesso, una favola disneyana "buonista". Ambientata proprio a Natale (ma non è un film di Natale), è una commedia a lieto fine, da un'idea del protagonista e co-sceneggiatore Paolo Ruffini, che parla della nostra mania per il cellulare, ma anche - tra le righe - di cosa succede quando sei ricco e famoso e la tua reputazione viene infangata da eventi esterni.

L'importanza dell'amicizia e di ritagliarsi del tempo per guardare e ascoltare chi ci sta accanto e magari accorgersi che non è poi così cattivo: temi classici che il film svolge con verve grazie al contributo dei suoi interpreti. Se Ruffini si cala totalmente nei panni del manager odioso ed arrogante, Lillo e Dino Abbrescia sono i due vendicatori del film, e il primo canta e balla come se non ci fosse un domani nelle scene più divertenti, perfino assieme a un'icona anni '80 come Sabrina Salerno.

Accanto ai protagonisti maschili due ottime coprotagoniste come Caterina Guzzanti e Violante Placido, nei panni rispettivamente della paziente (ma neanche troppo) moglie del personaggio di Lillo e di una hostess gentile (ma fino a un certo punto) che sa come affrontare anche i viaggiatori più insopportabili, armata di un sorriso... e di un taser.