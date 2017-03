Mister Universo: la nostra intervista video alla regista Tizza Covi e all'interprete Wendy Weber

Ci sono film diversi da quelli di puro entertainment, che però coinvolgono e commuovono con la forza e l'umanità dei loro personaggi che non sono attori, ma persone reali. Con Mister Universo, secondo e a quanto pare ultimo capitolo di un dittico dedicato al mondo e agli artisti dei piccoli circhi, succede proprio questo.

In occasione della presentazione del film alla stampa abbiamo incontrato la fotografa e regista altoatesina Tizza Covi, che ha realizzato il film, come in precedenza, in coppia con Rainer Frimmel, e una giovane protagonista e artista circense, la contorsionista Wendy Weber, che si muove sullo schermo con una grande naturalezza e presenza scenica. È vero che in un film a metà tra fiction e documentario interpreta se stessa, ma dimenticarsi della cinepresa è molto più difficile di quanto possa sembrare a un profano.

In una giornata ventosissima, col cartonato del film che minacciava continuamente di crollarci addosso, siamo comunque riuscite a toglierci qualche curiosità su questo mondo affascinante, sul metodo di lavoro di Covi e Frimmel e sulla loro scelta di girare in pellicola e non in digitale.

Mister Universo, dopo la vetrina di Locarno e altri festival internazionali, arriverà nelle nostre sale il 9 marzo. A distribuirlo sarà la neonata Tycoon, e anche se un'opera così delicata e pregevole non è al momento in grado di competere col cinema delle grandi distribuzioni, vi invitiamo a segnarvi il titolo e a non perderlo, nel caso passasse dalle vostre parti.