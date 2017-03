Mister Universo: incontro con Tizza Covi e Wendy Weber

Arriva al cinema il 9 marzo un film che andrà cercato, ma che vi consigliamo assolutamente. Si tratta di Mister Universo, terzo lungometraggio di Tizza Covi e Rainer Frimmell, dopo Non è ancora domani – La pivellina (di cui vi parlavamo qui) e dell'inedito da noi Lo splendore del giorno, ed è il secondo dedicato al mondo dei piccoli circhi e alle persone che ci vivono e ci lavorano, girato su pellicola Fuji in 16 mm., con un affascinante stile che mette insieme documentario e fiction in un modo quasi indistinguibile. A presentarlo a Roma nello splendido Cinema dei Piccoli di Villa Borghese è venuta la fotografa e coregista altoatesina (ma di base a Vienna) Tizza Covi assieme a una delle protagonista, la giovane contorsionista e star del piccolo circo Merano Wendy Weber, che lavora dall'età di 8 anni ed è italianissima nonostante il nome. C'erano anche i neodistributori, i padovani Ezio Leoni e Giovanni Martini della Tycoon, ai quali facciamo i nostri migliori auguri perché riescano a crearsi uno spazio e a crearlo per film speciali come questo. Sembra comunque che siano sulla buona strada, visto che il loro prossimo film sarà Tanna, candidato all'Oscar come miglior film straniero. Ma torniamo a Mister Universo, che racconta il viaggio del giovane domatore Tairo alla ricerca di Arhur Robin, l'uomo forte, detentore del titolo nel 1957, dopo la perduta di un ferro piegato dal forzuto a mani nude e regalatogli quando era bambino. Cosa lega questo film alla Pivellina?

Nella Pivellina abbiamo raccontato la vita di borgata, ai margini, di artisti che non viaggiano più col circo e avevamo scritto questa sceneggiatura anche per combattere contro i pregiudizi che c’erano nei loro confronti. Questo è il primo film incentrato davvero sulla vita del circo itinerante, con protagonisti molto giovani che viaggiano e iniziano la loro carriera ed altri che hanno già avuto la loro.

Come si fa a fare un film di finzione che sembra un documentario? Intanto non facciamo casting, ma lavoriamo con protagonisti che già conosciamo e di cui sappiamo tutto. Scriviamo per loro, per cui le storie che ci sono dentro sono vere, li prendiamo così come sono coi loro vestiti e le loro case. Il film è scritto ma i dialoghi sono completamente improvvisati sul set, ad esempio per la scena i cui Wendy parla a Tairo del malocchio e lui si arrabbia, lui si è arrabbiato davvero. Dicevamo loro su cosa dovevano parlare poco prima di girare perché non si preparassero troppo, in genere facciamo solo tre o quattro ciak per ogni scena.

Girare in pellicola non ha l'inconveniente del dover girare meno per risparmiare? Per noi è importante che il modo di girare resti leggero, questo è il terzo film che realizziamo in questo modo e giriamo al massimo 20/25 ore di pellicola. Lo svantaggio sono i rulli da 11 minuti ma in genere per noi è un vantaggio perché siamo molto concentrati, anche gli attori, non proviamo ventimila volte, solo una mezzora o un’ora prima di girare e cercando di non usare più di 2 pellicole per scena. Abbiamo una Atom 16 mm e non abbiamo bisogno di luci, io mi occupo dell'audio e del ciak, Rainer della fotografia, dei colori della pellicola e degli obiettivi. Bisogna essere molto precisi nel misurarla, ma girare in pellicola ci aiuta a concentrarci più sulla scena che sulla tecnica.

Come vede la gente del circo il mondo di fuori? Ha pregiudizi? Risponde Wendy Weber: Noi siamo aperti a fare vedere il nostro mondo all'esterno, semmai i pregiudizi vengono da fuori, noi sappiamo relazionarci con più persone perché giriamo tanto, anche se tra noi siamo abbastanza chiusi, come un piccolo paese, stiamo sempre insieme, il nostro vicino di casa lo vediamo tutto il giorno, dalla mattina allo spettacolo e oltre.

Nel film c'è una scena (girata nei pressi di Ariccia, ndr) in cui le cose vanno in salita invece che in discesa e poi c'è una candela che va controcorrente, immagini pensate prima e volute? Volevamo tanti movimenti controcorrente, perché Tairo va controcorrente, quella strada era importante per noi e l'abbiamo messa subito in sceneggiatura, poi la processione del Divino Amore dove lui cammina controcorrente. C'è un detto che dice “Solo i pesci morti vanno con la corrente”, e per la scena della candela ne abbiamo utilizzate tre per fare, due sono andate sott'acqua e una è andata controcorrente, è stato un colpo di fortuna.

A tratti sembra che alcune cose restino dietro le quinte, non dette, quando ci si aspetterebbe un maggiore sviluppo. Non amiamo la drammaturgia troppo stretta, ci piace questo andamento frammentato, che forse non è adatto ai grandi film ma è come la vita, abbiamo una predilezione per il quotidiano, per le piccole cose. Quando noi siamo spettatori possiamo scegliere la direzione in cui vanno i nostri pensieri e ci piace lasciare la stessa libertà agli spettatori.

Su Tairo e sulla crisi del circo, Tizza si esprime così: Tairo aveva 13 anni quando ha fatto La pivellina, ci era piaciuto lavorare con lui e gli avevamo promesso, un po' per scherzo, che quando sarebbe stato grande l'avremmo richiamato per fare un film. Poi ci serviva una persona che vive nel circo e ha un lavoro pericoloso, in modo che fosse credibile il fatto che lavora solo con un talismano. Lui è divertente perché dice sempre le cose sbagliate al momento giusto ed è molto bravo a improvvisare i dialoghi.

Il circo è un mondo in via di estinzione? Si pensa che i piccoli circhi stiano sparendo, ma da quando noi abbiamo iniziato a frequentare questo mondo sono passati 20 anni e ci sono ancora 300 famiglie che ci lavorano, come dappertutto ci sono periodi positivi e periodi di crisi, spariranno sicuramente gli spettacoli con gli animali, ma il circo credo e spero che continuerà, perché c'è sempre bisogno dello spettacolo dal vivo, che dà una sensazione unica.