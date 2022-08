Minions 2: la nostra intervista a Max Giusti, che doppia Gru ragazzino ma nella vita è come Otto

Interviste Cinema

Nella versione italiana di Minions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo, Gru ha la voce di Max Giusti, che ha fatto parlare il personaggio anche negli altri film della saga. Questa volta, però, l'attore ha superato se stesso, perché il personaggio non è che un ragazzino. Ecco la nostra intervista al Taormina Film Fest.

Minions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo domina incontrastato la classifica degli incassi italiani e, in meno di una settimana, ha raggiunto una cifra ragguardevole. Come Minions, di cui è il sequel, il secondo spin off del franchise Cattivissimo me ci riporta indietro nel tempo, precisamente a quando Gru, undicenne, decide di diventare cattivo, anzi cattivissimo.

Siamo negli anni ’70 e Gru cresce con una madre che praticamente lo ignora e dei compagni di scuola che lo prendono sempre in giro. Per fortuna, a rendere le sue giornate un po’ meno tristi ci sono da una parte i Minions, che lo adorano, e dall'altra le gesta dei Viciuos 6 o Malefici 6, una combriccola di perfidi individui a cui il ragazzino sogna di unirsi. La grande occasione arriva quando uno di loro viene "licenziato", ma a complicare le cose saranno le creature gialle dagli occhi grandi e la tuta da lavoro, che ne combineranno di tutti i colori, arrivando addirittura a cimentarsi nel kung fu.

Diretto da Kyle Balda, Brad Ableson e Jonathan del Val, Minions 2 si avvale, nella versione italiana, del doppiaggio di Max Giusti, che già aveva fatto parlare Gru. L’attore e comico ha modificato in maniera sorprendente la sua voce e, ascoltandola, si ha davvero l'impressione di trovarsi di fronte un ragazzino impertinente. Il tour promozionale del film ha avuto fra le sue tappe il Taormina Film Fest, che ha riservato alle gesta di Kevin, Stuart, Bob e dei loro amici e nemici il Teatro Antico. Nella cittadina siciliana c’era anche Giusti, che abbiamo intervistato in una sountuosa sala di un famoso ristorante.