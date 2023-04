Mia: la nostra intervista, al Bif&st 2023, a Ivano De Matteo, Greta Gasbarri e Riccardo Mandolini

Interviste Cinema

Ama raccontare la famiglia Ivano de Matteo e ci riesce molto bene, come dimostrano Gli Equilibristi, I nostri ragazzi e il nuovissimo Mia, presentato con successo al Bif&st. E proprio a Bari abbiamo intervistato il regista insieme ai giovani protagonisti Greta Gasbarri e Riccardo Mandolini.

Si intitola Mia il nuovo film di Ivano De Matteo, che ha scritto la sceneggiatura insieme alla compagna Valentina Ferlan e con la consulenza dei figli, che hanno più o meno l'età dei giovani protagonisti del film. Il regista ha scelto infatti di raccontare la storia di una ragazza di quindici anni che entra in crisi nel momento in cui incontra il suo primo grande amore, che non si rivela esattamente un tesoro. In realtà al centro della vicenda ci sono anche i genitori della ragazza, che si sentono frustrati e impotenti.

Non è la prima volta che Ivano De Matteo parla di una famiglia. Era già successo con Gli equilibristi e con I nostri ragazzi, ma questa volta, più che dare delle risposte, il film pone delle domande, che sono poi quelle di un autore che si sente prima di tutto genitore.

Mia è stato presentato in anteprima internazionale al Bari International Film & Tv Festival. Il pubblico, che ha avuto la possibilità di vederlo al Teatro Petruzzelli, lo ha molto amato e a lungo applaudito, dedicando una standing ovation al regista e ai suoi attori, che sono Edoardo Leo, Milena Mancini, Riccardo Mandolini e Greta Gasbarri. Il giorno successivo al trionfo, abbiamo avuto il piacere di incontrarli e chiacchierare con loro del film. Ecco la nostra intervista a Ivano De Matteo, Greta Gasbarri e Riccardo Mandolini.

Mia esce il 5 aprile distribuito da 01 Distribution.