Interviste Cinema

Mia: la nostra intervista ai protagonisti Edoardo Leo e Milena Mancini

Mia, nuovo film di Ivano De Matteo, è stato presentato in anteprima al Bif&st 2023, dove abbiamo incontrato regista e cast per parlare di famiglia e di figli. In attesa dell'uscita, prevista per il 6 aprile, vi facciamo vedere la nostra intervista esclusiva a Edoardo Leo e Milena Mancini.