Metti la nonna in freezer è il film "adottato" da The Space e UCI in partnership con 01 Distribution

Per il quarto anno 01 Distribution e Rai Cinema promuovono l'iniziativa Adotta un Film, "uno di quei rari momenti in cui l'industria cinema, produzione, distribuzione, esercizio, riesce a fare sistema", per usare le parole di Luigi Lonigro, Direttore di 01. La partnership alla quale partecipano i due circuiti The Space Cinema e UCI Cinemas consiste nel dare una speciale visibilità al film adottato, in questo caso Metti la nonna in freezer.



Ben settantacinque anteprime di questa commedia diretta da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi e interpretata da Fabio De Luigi e Miriam Leone si sono tenute il 6 marzo scorso, riscuotendo un ottimo consenso di pubblico che ha iniziato un passaparola prima dell'uscita in sala prevista per il 15 marzo. Questo sostegno agli autori emergenti aveva coinvolto in passato film Smetto quando voglio, Se Dio vuole e Veloce come il vento. Qui sotto l'intervista con Lonigro, l'AD di UCI Andrea Stratta e l'AD di The Space Toby Bradon.



