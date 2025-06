Megan 2.0, il regista Gerard Johnstone: "Il successo del primo film ci ha spinto verso un sequel più grande e fuori di testa"

Interviste Cinema

Due anni dopo l'uscita di M3gan, arriva in sala dal 26 giugno il sequel che abbandona la dimensione horror per espandere il lato sci-fi con un significativo aumento di sequenze d'azione. Ne abbiamo parlato con il regista neozelandese Gerard Johnstone.

L'esordio al box office americano nel 2022 nel primo weekend di programmazione fruttò ben 30 milioni di dollari. M3gan finì per incassare a livello mondiale 180 milioni su un costo di realizzazione di 12 milioni. Inevitabile il sequel, immediatamente messo in produzione. Ma se il primo film era un "piccolo" sci-fi horror con un'idea rivisitata del concetto di bambola assassina, M3gan 2.0 diventa un cyber-thriller farcito di action che pesca idee da un'infinità di film anni 80 e 90, tanto da sembrare una copia/omaggio di Terminator 2. Ne abbiamo parlato con il regista neozelandese Gerard Johnstone che, rispetto al primo film, si è trovato il budget triplicato e una infinità di situazioni narrative da gestire, con ben due androidi senzienti.

Qui sotto la nostra video intervista a Johnstone, più in basso trama e trailer di Megan 2.0.



M3GAN 2.0: La nostra video intervista al regista del Film Gerard Johnstone - HD

M3gan 2.0: trama e trailer del film BlumHouse / Universal