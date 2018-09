Medicinema Italia Onlus: la nostra intervista alla presidentessa Fulvia Salvi

Medicinema nasce in Inghilterra dall'intuizione e grande idea della Signora Christine Hill, che negli anni 90 propose al più grande ospedale di Londra, il St. Thomas Hospital, di utilizzare la magia del cinema come supporto psicologico per i piccoli pazienti del reparto oncologico pediatrico. In quel momento nulla di simile ed in maniera strutturata e continuativa veniva praticato in ospedale. Una ventina d'anni dopo, nel maggio 2013, Medicinema è arrivata anche in Italia.



Medicinema ha partecipato al recente Festival di Venezia per presentare le sue tante iniziative legate al cinema negli ospedali, tra le quali Ciack, il progetto innovativo che utilizza il cinema come "cura" per alleviare la sofferenza fisica mentale volto a dare benessere e sollievo ai caregivers (le persone che nel contesto familiare assistono il malato) dal "fardello’" psicologico dato dall'assistenza alle persone affette da patologie con deterioramento cognitivo.



Comingsoon.it è orgoglioso media partner di Medicinema. In questa video intervista che abbiamo realizzato al Lido, tutte le informazioni per saperne di più: