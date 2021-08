Me contro Te, il nuovo film: intervista a Luì e Sofì che tornano al cinema con Il mistero della Scuola Incantata

Interviste Cinema

Dopo l'incredibile exploit al box office del primo film, sarebbe stato un errore non realizzare in un nuovo progetto cinematografico con Luigi Calagna e Sofia Scalia, ovvero Luì e Sofi. E' da oggi al cinema Me Contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata. Per l'occasione abbiamo fatto una simpatica chiacchierata con i due protagonisti.

Dopo l'incredibile exploit al box office del primo film, sarebbe stato un passo falso economico non investire in un nuovo progetto con i due YouTuber Sofia Scalia e Luigi Calagna. Me contro Te Il film: La vendetta del Signor S ha incassato nei primi mesi del 2020 la bellezza di 9,5 milioni di euro, riproponendo le dinamiche narrative che i due ragazzi esplorano nei loro video e che sono destinate a un pubblico al di sotto dei dieci anni di età. Per ogni spettatore bambino c'è stato almeno un adulto accompagnatore e la matematica ha fatto il resto. Saggia anche la decisione da parte della produzione di mantenere la durata del film intorno ai 60 minuti per agevolare la visione del racconto a chi era abituato ai tempi più stringati del video online. Me contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata è il titolo di questa seconda avventura cinematografica per i due ragazzi siciliani che sono diventati una miniera d'oro grazie al loro grande seguito sui social media. Nel video qui sotto, abbiamo fatto una chiacchiera virtuale con Sofia Scalia e Luigi Calagna.



Me Contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata: la trama del film con Luì e Sofì