Me Contro Te Il Film - Missione Giungla al cinema, intervista con Luì e Sofì: "Gli animali sono veri, anche gli scorpioni!"

Infaticabili beniamini di bambine e bambini, Luì e Sofì sono tornati al cinema per la quarta avventura, Me Contro Te Il Film - Missione Giungla. Ecco la nostra videointervista con loro e il regista Gianluca Leuzzi.

Me Contro Te: Il film - Missione giungla è da oggi al cinema, come sempre interpretato da Luì e Sofì, che abbiamo intervistato in questo video, in compagnia del regista storico del duo, Gianluca Leuzzi. Abbiamo domandato ai popolari youtuber prima di tutto quanto di vero e quanto di ricostruito in studio ci fosse nella loro fiabesca giungla. Abbiamo poi approfondito insieme quali sono i temi e i messaggi che reggono non solo questo racconto, ma tutta la loro produzione, tra web, tv e cinema (per ora universi separati, in futuro chissà). Cosa provano poi quando incontrano i loro piccoli fan di persona?



Me Contro Te Il Film - Missione Giungla: La nostra intervista al regista e ai due protagonisti - HD

