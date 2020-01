Me contro Te il film: intervista alle due star di Youtube Luì e Sofì

Interviste Cinema

Luigi Calagna e Sofia Scalia raccontano il percorso artistico che dal 2014 a oggi li ha portati ad essere l'idolo dei bambini.

Esce in sala il 17 gennaio l'esordio al cinema della coppia di giovani youtuber Luì e Sofì. Me contro Te il film - La vendetta del signor S., prodotto da Colorado Film e distribuito da Warner Bros, è la naturale evoluzione sul grande schermo delle storie dei due ragazzi siciliani che milioni di fan vedono su Youtube. Il malefico Signor S., che aveva tentato più volte di di annientare Luì e Sofì senza riuscirci, in questa avventura cinematografica ha organizzato qualcosa di davvero diabolico che lascerà a bocca aperta i piccoli appassionati spettatori. Luigi Calagna e Sofia Scalia (rispettivamente 27 e 22 anni) hanno fatto molta strada da quando nel 2014 caricarono online il loro primo video, scoprendosi idoli di uno sterminato pubblico di bambini. Li abbiamo incontrati proprio in occasione dell'uscita al cinema di Me contro Te - Il film per farci raccontare il loro percorso artistico.



Me contro Te Il Film: La vendetta del Signor S: La nostra Intervista a Sofì e Luì - HD