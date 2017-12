Matrimonio italiano: intervista in anteprima a Diego Abatantuono

Uno dei film del 2018 saranno distribuiti da Medusa Film è Matrimonio Italiano, che segna una nuova collaborazione fra Alessandro Genovesi e Diego Abatantuono. Abbiamo incontrato quest'ultimo insieme a Dino Abbrescia e Diana Del Bufalo per parlare di una commedia che denuncia i pregiudizi che ancora accompagnano le unioni civili in Italia. Nel cast ci sono anche Monica Guerritore, Cristiano Caccamo, Antonio Catania e, in un ruolo per lui inedito, Salvatore Esposito. L'uscita al cinema è prevista per il 14 febbraio 2018.