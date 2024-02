Martedì e Venerdì: incontro con registi e protagonisti di una storia dei nostri tempi

Interviste Cinema

Arriva al cinema oggi, 22 febbraio, l'opera seconda di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis, Martedì e venerdì, che tocca molti temi della contemporaneità. Noi li abbiamo incontrati insieme ai protagonisti Edoardo Pesce e Rosa Diletta Rossi e vi presentiamo il film.

Dopo una lunga carriera e premiata carriera musicale, Fabrizio Moro ha preso gusto a fare cinema. Arriva il 22 febbraio in sala con Medusa Film la sua opera seconda, Martedì e Venerdì, firmata come la prima assieme ad Alessio De Leonardis, al quale lo lega un'identità di vedute artistiche, anche se al secondo sul set spettano più le decisioni di tipo tecnico, vista la sua esperienza nel settore (è stato aiuto regista di Marco Risi, Paolo e Vittorio Taviani e Gabriele Mainetti, oltre che autore di video musicali e cortometraggi). Vi presentiamo le nostre interviste, realizzate per l'uscita del film, in cui gli autori e i due principali protagonisti, Edoardo Pesce e Rosa Diletta Rossi, ci hanno parlato dei temi e delle ispirazioni dietro a questa storia, che ha il sapore della verità e di ambienti e personaggi di periferia che i registi conoscono di prima mano, prima di parlarvi un po' di più del film.



Martedì e Venerdì: La nostra video intervista ai registi del Film Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis - HD



Martedì e Venerdì: La nostra video intervista ai protagonisti del Film Rosa Diletta Rossi e Edoardo Pesce - HD

Martedì e venerdì, una storia contemporanea

La storia di Martedì e Venerdì (non è casuale il rimando al Giovedì di Dino Risi, che raccontava della uscita settimanale di un padre separato e fallito col figlio), è quella di Marino (Edoardo Pesce), un uomo come tanti, mai veramente cresciuto, reduce da una fresca separazione dalla moglie Simona (Rosa Diletta Rossi), esasperata dalla sua inaffidabilità, anche se tra di loro l'affetto non è mai venuto meno. Legalmente, Marino, che ha un'officina meccanica per riparare le moto e dorme sul divano in casa del fratello, ha diritto di stare con la figlia Claudia (la piccola ed eccellente Aurora Menenti) due giorni a settimana, e deve ovviamente corrispondere alla ex moglie le spese di mantenimento della bambina. Ma quando gli arriva una stratosferica cartella di Equitalia, Marino si trova di fronte a una scelta drammatica: rinunciare alla figlia o tentare a tutti i costi di mantenere il rapporto con lei, anche facendo la cosa sbagliata.