Marta vuole giocare vince due premi a Giffoni55: Video intervista al regista Matteo Quarta e alla protagonista Giulia Coppola

Interviste Cinema

Al Giffoni Film Festival si è distinto il cortometraggio 'Marta vuole giocare', vincitore nella categoria Elements +10: una storia che scardina gli stereotipi di genere attraverso lo sguardo di una ragazzina. Abbiamo intervistato il regista Matteo Quarta e la giovane protagonista Giulia Coppola.

Due premi prestigiosi (il Lete Special Award e il riconoscimento come Miglior Cortometraggio nella categoria Elements +10) hanno consacrato Marta vuole giocare tra le opere più significative della 55esima edizione del Giffoni Film Festival. Scritto e diretto dal regista salentino Matteo Quarta, il cortometraggio ha colpito pubblico e giurie per la sua capacità di affrontare con autenticità e delicatezza uno dei temi più urgenti del nostro tempo: gli stereotipi di genere, in particolare nel mondo dello sport e dell'infanzia.

La trama di Marta vuole giocare

Protagonista è Marta, una dodicenne determinata e tenace che sogna di diventare calciatrice sulle orme della sua eroina, l'azzurra Barbara Bonansea. Ma il suo desiderio si scontra con una realtà familiare e sociale ancora profondamente patriarcale. Il suo percorso di affermazione personale coinvolge anche sua madre (Lucia Lorè) e si scontra frontalmente con la figura autoritaria del padre (Fortunato Cerlino). Il film, una produzione di CMA Creative Management Association, Halibut Film e Movi Production e selezionato tra oltre 2500 opere da tutto il mondo per il concorso +10 Elements, è il primo tassello di una trilogia al femminile, pensata da Quarta per portare alla luce dinamiche familiari e culturali ancora oggi condizionate da una visione antiquata e discriminatoria dei ruoli di genere. Marta vuole giocare diventa così non solo un semplice cortometraggio, ma un progetto educativo e sociale destinato a continuare il suo cammino nelle scuole, nei campi sportivi e negli spazi di formazione.

La nostra video intervista esclusiva al regista Matteo Quarta e a Giulia Coppola

Nella nostra video intervista esclusiva, realizzata proprio a Giffoni, Matteo Quarta ci ha raccontato l'emozione di portare questa storia nella cornice di un festival dedicato proprio ai ragazzi e ci ha parlato dell'importanza di proporre alle nuove generazioni racconti che stimolino consapevolezza e cambiamento. Questo cortometraggio, peraltro, sembra più attuale che mai, anche alla luce del percorso delle Azzurre agli Europei femminili UEFA 2025. La brava Giulia Coppola, invece, ci ha parlato della sua esperienza, da giovanissima attrice, e del messaggio che spera arrivi da Marta ai suoi coetanei. Guardate qui sotto il video.