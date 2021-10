Marilyn ha gli occhi neri: la nostra intervista a Stefano Accorsi e a Miriam Leone

Interviste Cinema

Il Bari International Film Festival si è chiuso con l'anteprima internazionale di Marilyn ha gli occhi neri di Simone Godano, commedia in uscita il 14 ottobre. Abbiamo incontrato i protagonisti Stefano Accorsi e Miriam Leone.

Parlare di diversità e di disagi mentali al cinema è impresa rischiosa, e se si sceglie la strada della comicità e della leggerezza, il pericolo è di andare sopra le righe o scivolare nella macchietta. Marilyn ha gli occhi neri di Simone Godano evita di cadere in entrambe le trappole perché ha una sceneggiatura robusta e ben scritta, e perché è un film di personaggi, ognuno con una psicologia ben precisa, ognuno con un arco narrativo.

I protagonisti di Marilyn ha gli occhi neri sono Miriam Leone e Stefano Accorsi, che interpretano rispettivamente una bella donna che proprio non riesce a smettere di dire bugie e un uomo balbuziente e pieno di tic che ha problemi di gestione della rabbia. Insieme troveranno un modo per superare le proprie difficoltà, aprendo un ristorante alla moda (il Monroe) che serve un unico piatto e coinvolgendo nell'impresa gli altri "frequentatori" del Centro Diurno in cui sono costretti ad andare.

Marilyn ha gli occhi neri è stato presentato in anteprima mondiale al Bari International Film Festival, e i due attori erano felicissimi all'idea di far vedere il film al pubblico del Teatro Petruzzelli, edificio simbolo della cultura della città pugliese. Noi li abbiamo intervistati giusto qualche ora prima.

Marilyn ha gli occhi neri, distribuito da 01 Distribution, conquisterà le sale il 14 ottobre.