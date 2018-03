Maria Maddalena: la nostra intervista a Joaquin Phoenix

In Maria Maddalena, il film di Garth Davis in uscita nei cinema italiani giovedì 15 marzo, accanto alla protagonista Rooney Mara troviamo Joaquin Phoenix nel ruolo di Gesù. Abbiamo incontrato l'attore qualche giorno fa in occasione della presentazione del film a Londra. Ecco la nostra intervista:



Quando ti offrono di interpretare Gesù, come fai ad abituarti a questa idea che sembra impossibile?

La prima reazione è che non puoi, pensi a Gesù Cristo, e poi ho pensato a quando ho interpretato Johnny Cash, e sono partito dall’uomo. Bisogna trovare la connessione umana anche se nel caso di Gesù c’è uno sforzo tra Spirito e Carne, e l’umanità della persona deve rimanere forte. Per questo si può interpretare. Molti ne hanno dato diverse interpretazioni. Per me era importante mantenere viva questa connessione con la parte umana. All’inizio la gente ha molte aspettative, però quando cominci a lavorare diventa un progetto tuo. In ogni film che ho fatto, c’è stato sempre quel momento in cui ho detto, bè, ora è mio, appartiene a me. Non posso rappresentare le aspettative degli altri. Sono le scoperte che ho fatto io durante il percorso, che metto in gioco, le reazioni all’ambiente, agli altri attori che ti fanno guardare alla scena in modo diverso. Per esempio la scena della guarigione sulla spiaggia, è cambiata quando abbiamo iniziato a girarla, tutti abbiamo scoperto qualcosa di nuovo. Perché l’idea di rappresentare un miracolo non riuscivo a capirla, quindi ho dovuto umanizzarla. Tutta questa gente che viene da lui, gente snobbata dalla società, gente messa ai margini, perché se eri malato eri considerato posseduto dal demonio, e la società ti isolava. Ecco che invece c’è un uomo che non solo li accoglie, ma li tocca e riconosce la loro esistenza. È una cosa potente questa, ed è stata la chiave per girare la scena per me. Uscire dall'immaginario del miracolo. Una cosa che mi ha colpito è che Gesù curava con la saliva, la sabbia, la terra, forse c’era del magico ma per me c’era sputo sugli occhi di una ragazza, per cui sì, potevo farlo, (ride), c*** ho messo la sabbia con lo sputo sugli occhi di una!





È cosi che ti avvicini al ruolo?

All’inizio è spaventoso, è tutto esterno, al di fuori, non sai nulla non vedi nulla. Non ti senti affatto vicino al personaggio. E sei suscettibile alle aspettative degli altri. È un processo molto lento per me quello di arrivarci. E capire che senti e provi qualcosa. E da lì piano piano aggiungi ogni sentimento. Dimenticandoti delle aspettative degli altri.

Dopo due lunghe pause sei tornato al lavoro più di prima

Sono stato molto fortunato, negli ultimi anni ho lavorato con dei registi straordinari, che sono sempre fonte d’ispirazione. Non ho lavorato per due anni, e poi ho fatto il film di Lynne, You were never really here ma quando non lavoro è perché non ci sono progetti che mi facciano venire voglia. Oppure non ho voglia di leggere niente, e prendermi 6 mesi e non fare niente. È successo questo. Mi sono preso un anno e poi ho avuto quattro progetti di seguito a cui non potevo dire di no. Non ho mai lavorato tantissimo, ma questi registi mi hanno ispirato abbastanza da non poter dire di no.

Cosa fai quando non lavori

Io penso sempre alla recitazione, a inventare scene e recitarle anche a casa. Provano a parlarmi ma io non i sento, ho in mente il mio scenario. Penso solo a recitare e quando non ci penso, faccio altro.

Nel 2018 la religione è ancora materia controversa per parlarne al cinema

Bè dipende, se è controverso per te non voglio parlarne, però potrebbe essere radicale per molti motivi, mi fa incavolare il fatto che Il Vangelo di Maria Maddalena sia stato ritrovato nel 1896 e che non se ne sia parlato finora, mi fa incavolare il fatto che un uomo tolga intere parti dalla bibbia che parlano di una donna, quello mi sembra decisamente controverso. Maria di Magdala ha avuto un ruolo dominante nel movimento, ma lo sappiamo da poco. Nessuno dei discepoli di Gesù era alla crocifissione e nessuno è stato testimone della resurrezione. Lei sì. Questo dice tanto. Mostra tutto il suo coraggio, tanto che anche il Vaticano ha dovuto riconoscerlo. Mi rendo conto che la religione e la fede siano importanti per molti, ma non capisco perché nella bibbia le ragazze abbiano solo due esempi di donna, la vergine e la prostituta, è una c***. Ovviamente a livello inconscio questa cosa si fa strada, è proprio una c*** che ha creato tantissimi problemi. Per cui sono proprio contento che le giovani donne abbiano altri modelli di riferimento

È un momento cruciale, è tremendo che ancora abbiamo questo tipo di conversazioni, ti fa diventare cinico sullo stato dell’umanità. Ma spero che anche gli uomini comincino a riconoscerlo, anche se ancora capita che bisogna lottare. Maria ha dovuto lottare, Pietro cerca di screditarla e lei lo sfida dicendogli che non ha bisogno della sua approvazione o del suo riconoscimento. Per la sua famiglia era posseduta dai demoni invece Gesù riconosce questa speciale connessione con Dio. Ed era ora! Spero il pubblico si lasci inspirare da questo.

Che rapporto hai con la religione

I mei sono credenti, mia madre è ebrea, io sono ebreo e cristiano ma non siamo praticanti, forse una paio di volte, ma abbiamo sempre avuto un altro tipo di connessione con la religione, siamo stati incoraggiati a credere a quello che volevamo, non ci hanno mai imposto niente.

E oggi, a cosa credi

Non credo ad una cosa specifica. Vorrei riuscire davvero ad esprimere quello che provo, ma veramente non so cosa rispondere. Sono molto interessato al concetto del perdono. Credo che fare questo film abbia cambiato il mio modo di percepire le cose. È durissimo. Devi praticarlo tutti i giorni, c***. È un lavoro. Perché l’idea è quella di raggiungere la perfezione, lo zen, poi ogni tanto ti tiri fuori (ride): è un bell’esercizio cercare di capire chi è molto distante da te, tipo un politico o il Presidente degli Stati Uniti. È una tendenza molto umana quella di inc***, per cui cercare di capire qualcuno davvero, senza dire stai dicendo una c** ho ragione io. Come possiamo riuscirci? È talmente ovvio che non funziona.