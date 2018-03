Maria Maddalena: il nostro incontro con il regista del film Garth Davis

Il film che segnato il suo esordio nella regia, Lion, ha ottenuto nel 2017 sei nomination all'Oscar, quattro ai Golden Globes e ha vinto due Bafta. Un anno dopo, il regista australiano Garth Davis torna sui nostri schermi con Maria Maddalena (nei cinema al 15 marzo), film dedicato a una delle figure femminili più celebri e discusse del Vangelo, interpretata da Rooney Mara, con Joaquin Phoenix nel ruolo di Gesù.

In occasione della presentazione del film a Londra, abbiamo incontrato Davis insieme alla sceneggiatrice Philippa Goslett.



Hai dichiarato di non essere religioso, non particolarmente. Il film racconta di una fede profonda, credi che non essere religioso abbia dato la giusta distanza, un punto di vista neutrale?

Quando ho letto la sceneggiatura, devo dire è stata anche la prima volta che mi sono confrontato con questa storia, e l’ho trovata spirituale e credo anche che si possa avere uno sguardo spirituale sulle cose a prescindere dalla religione e dal credo, se si riesce a trovare il modo di amare incondizionatamente. Questo è relazionarsi a Dio. È avvicinarsi a Dio. Ha avuto un significato per me, mi ha connesso a quello che credo. E sono molto contento di averlo potuto esplorare.



Come hai contattato Joaquin, come è nata questa collaborazione, lui è davvero speciale sotto molti aspetti.

Non riesco a levarmi Joaquin dalla testa, se non avessi avuto lui probabilmente non avrei fatto il film, quando ho ricevuto il messaggio che lui voleva discuterne, e abbiamo cominciato a parlarne, era terrorizzato per questo ruolo, per cui sono andato a casa sua a Los Angeles e… era Gesù, era davvero il Gesù che avevo immaginato, quello che volevo. È stata una cosa direi straordinaria. Quando da regista cominci a pensare al cast, cominci anche a pensare alle forme del personaggio, alle sfumature e ti chiedi se gli attori le abbiano, quando mi sono seduto con Joaquin, lui aveva tutti questi momenti di grande empatia, di emozioni, di amore, tutti quei colori che ho sempre creduto dovesse avere Gesù. Era davvero spirituale



Immagine Gesù

È stato lo stesso per Rooney Mara, hai avuto le stesse sensazioni?

Avevo lavorato con Rooney in Lion, già sapevo quanto fosse unica e speciale, ha questa qualità di sembrare fuori dal mondo, ma è anche molto umana e molto credibile, ed era tutto questo, che volevo portasse nel personaggio di Maria.



È stato intenzionale levare nel film qualsiasi accenno ad una relazione sessuale

(risponde la scenegiattrice Philippa Goslett) Si, anche perché nei Vangeli non c’è nessun accenno. Questa storia che Maria di Magdala fosse una prostituta è nata nel 591 quando papa Gregorio la confuse con altre due donne nella Bibbia. Nel 1969 la Chiesa Cattolica corresse questo dato e separò Maria di Bethania, Maria di Magdala e Maria di Cleofa, e data la filosofia dell’epoca, la new age e varie altre teorie, una di loro doveva essere per forza l’amante di Gesù, perché era troppo difficile accettare che fosse solo una figura spirituale. È stata per forza sessualizzata e ridotta ad un stereotipo di genere. Quello che mi ha davvero affascinato in questo progetto è stato poter mostrare il suo autentico potere spirituale

Risponde Garth Davis

Per quanto riguarda il lato amoroso, a me interessava molto dare la sensazione che potesse andare in quella direzione, come se lei non capisse che tipo di connessione forte ci fosse con Gesù. Nel film c’è un momento in cui si capisce che è amore, è palpabile, e sarebbe potuto accadere sicuramente, solo non in questo film. Ma questa attrazione c’è e forse rende tutto più potente.

A chi pensate possa interessare di più questo film parlando di religione

Quando abbiamo sviluppato la sceneggiatura, abbiamo consultato chiunque, dottori della chiesa, rabbini, sacerdoti ortodossi, abbiamo chiesto consigli a qualsiasi chiesa riconosciuta. Ed erano tutti in totale disaccordo tra di loro, ma tutti d’accordo sul considerare Maria un discepolo al pari degli altri. Per cui non credo assolutamente che possa esserci un elemento di controversia in questo film, per nessuna Chiesa, e dal mio punto di vista non c’è davvero nulla di controverso se non il fatto di raccontare la storia dal punto di vista di una donna.



È davvero interessante che ci sia voluto così tanto per riabilitarla come figura storica

Risponde Philippa Goslett Si, ma ancora nell’immaginario per alcuni è considerata una prostituta. È difficile cambiare quanto si è sedimentato nel corso dei secoli nell’immaginario della gente. La prostituta penitente è più facile da accettare, da capire, è più vicina alla psicologia delle persone. È anche il momento giusto per uscire con un film così, storicamente intendo, quando per la prima volta le donne vengono ascoltate e credute, gli viene data una piattaforma per esprimersi, non sono più ridotte al silenzio



Riguardo la vicenda Weinstein ha avuto risonanza per voi dietro le quinte?

Ero preoccupato che la risonanza sulle vicende della persona ricadesse sul film, sono tutt’ora preoccupato, mi dissocio dagli eventi il più possibile e nessuna delle persone che hanno lavorato su questo film ha a che fare con H.W. Per cui spero che il pubblico e la gente non ci associ. Noi dobbiamo andare avanti.



Abbiamo visto Gesù portato sullo schermo in modi diversi, voi avete scelto ancora un altro aspetto

Si, per me era importante renderlo umano. Umano e divino, e trovare questo equilibrio è stata una grande sfida. Oltre quella di farlo sembrare davvero il rivoluzionario che era, e che erano i suoi discepoli, rischiando la vita, viaggiando sempre, confrontandosi con gli altri sulla fede, sfidare le persone anche, e questo viene da Joaquin e da Philippa

È stata una scelta quella di avere un cast molto diversificato

Si assolutamente, storicamente è abbastanza probabile che fosse così, ma anche era importante che avesse risonanza nel mondo globale che abitiamo noi. Dove la diversità etnica è una cosa enorme



Cosa hai fatto con gli attori per farli sembrare così uniti

Il materiale era già di per sé fonte di discussione, avevamo nel cast Israeliani e Palestinesi, e si creavano delle conversazioni meravigliose su quello che erano state le loro esperienze crescendo in una famiglia religiosa o no, poi i costumi hanno fatto molto, e il paesaggio ha influito. Abbiamo fatto lunghe passeggiate e mangiavamo insieme. Li ho fatti pescare insieme, e per loro cucinavo, cucinavamo insieme. E stato molto bello, ha creato un senso di comunità.



Joaquin ha detto che un pochino si sentiva in imbarazzo a recitare con Rooney, come è stato per te osservarli insieme?

Indubbiamente metti insieme due attori che si assomigliano molto, sono entrambi mercuriali, istintivi, e con Rooney non puoi recitare devi impegnarti a fondo, essere reale, e per questo che credo che le loro performance insieme siano speciali.



La scena della crocifissione che problemi ha comportato?

Joaquin che voleva autenticità a tutti i costi, ha voluto sperimentare dolore. E siamo stati molto attenti a portare tutto questo perché davvero è stato messo sulla croce, e senza quella specie di cuscino che si vede nelle rappresentazioni classiche perché storicamente non c’era. Ha provato parecchio dolore mentre era appeso per le braccia



Interagiva Joaquin con gli altri attori? si mormora che stesse nella sua bolla a parlare con gli angeli…

Io la definirei più un "portale emozionale", è una persona estremamente sensibile, sente tutto e percepisce tutto all’ennesima potenza. In questo può incutere timore, perché quando cammina sul set ha un'aria molto intensa, reagisce veramente a tutto.