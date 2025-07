Interviste Cinema

Rupert Everett è stato ospite della 17esima edizione del Marateale 2025 - Premio Internazionale Basilicata. Lo abbiamo incontrato per una chiacchierata: ecco cosa ci ha raccontato in questa video intervista.

Rupert Everett è stato tra gli ospiti della 17esima edizione del Marateale 2025 - Premio Internazionale Basilicata. Amante dell'Italia e del cinema nostrano, si è raccontato in questa video intervista, parlando dei numerosi registi con cui ha lavorato, degli importanti anniversari di due sue film, Another Country - La scelta e Dellamorte Dellamore, che hanno compiuto rispettivamente 40 e 30 anni nel 2024 e di come oggi, nonostante le libertà di cui godiamo, sembriamo essere più prigionieri che mai.

Marateale 2025, la nostra video intervista a Rupert Everett

Sono trascorsi 40 anni da quando Tiziano Sclavi si ispirò proprio a Rupert Everett per le fattezze di Dylan Dog, dopo averlo visto in Another Country - La scelta. Ne sono trascorsi 30, invece, da quando Everett recitò in Dellamorte Dellamore, tratto da un romanzo di Sclavi del 1991, in cui l'attore britannico interpretava Francesco Dellamorte, personaggio che con l'investigatore del paranormale ha molti tratti in comune. Ed è curioso che questi due film, Another Country e Dellamorte Dellamore, abbiano festeggiato anniversari tanto importanti nel 2024 e siano diventati lo spunto per chiedere a Rupert Everett, ospite della 17esima edizione del Marateale 2025 - Premio Internazionale Basilicata, quale sia il suo rapporto con il tempo che passa.

Nella sua lunga carriera, iniziata quando gli attori, in Inghilterra, avevano l'obbligo di essere iscritti al sindacato, che imponeva loro regole ferree per studiare e lavorare in teatri di provincia prima di poter solo aspirare a quelli nazionali, Rupert Everett ha lavorato con numerosi registi, molti dei quali italiani, come Francesco Rosi, che lo ha diretto in Cronaca di una morte annunciata e Michele Soavi, regista di Dellamorte Dellamore. Da ognuno, ci dice all'inizio di questa video intervista, ha appreso qualcosa, con ognuno ha costruito un rapporto speciale, come quello nato con P.J. Hoogan, che lo ha diretto in Il matrimonio del mio migliore amico. Mentre con Mike Newell (regista di Ballando con uno sconosciuto) non tornerebbe a lavorare - "ci siamo trovati insopportabili, lo ammetto" -.

Un grande spartiacque nella sua carriera è costituito dal suo coming out, avvenuto in un momento critico per la comunità queer, perché lo stigma verso gli omosessuali e l'AIDS era più forte che mai. Eppure, ha raccontato anche nel corso di una Masterclass avvenuta al Marateale 2025, è stato un gesto liberatorio per lui, perché desiderava enormemente essere fedele a sé stesso e vivere in libertà. Una libertà che sembra mancare oggi, nonostante i giovanni attori della comunità LGBTQ+ abbiano molte più opportunità di quante ne abbia mai avute lui.

Forse, ci ha raccontato, la colpa è di questa mentalità del politically correct che ha appiattito tutto, avvolgendo di una patina di noia molte delle attuali produzioni televisive. Ma il suo entusiasmo per il cinema e la vita è rimasto lo stesso di tanti anni fa ("sto ancora cercando di realizzare il mio secondo film da regista, l'entusiamo c'è sempre") e si è arricchito dalla consapevolezza che dialogare e comunicare, in situazioni come i festival di cinema ma non solo, è l'unica cosa che davvero può cambiare le cose.

Qui trovate la nostra video intervista.





Foto: © Gianfranco Bernardo