Marateale 2025, la nostra video intervista a Brian Meere, Sawyer Spielberg e Luca Tomassini

In occasione della 17esima edizione del Marateale 2025 - Festival Internazionale Basilicata abbiamo incontrato il regista Brian Meere, giunto in Italia per presentare in anteprima Martyr of Gowanus, insieme al protagonista della pellicola, l'attore Sawyer Spielberg, e al compositore Luca Tomassini.

Marateale 2025: Brian Meere, Sawyer Spielberg e Luca Tomassini raccontano Martyr of Gowanus. La nostra video intervista

Scritto e diretto da Brian Meere, Martyr of Gowanus è un'intensa storia che vede come protagonista Gavin (Sawyer Spielberg), che all'indomani della tragedia dell'11 settembre 2001 si ritrova a vivere un conflitto interiore che rischia di spingerlo verso un sentiero oscuro. Dopo 25 anni trascorsi nell'industria cinematografica come produttore televisivo, Brian Meere ha sentito forte l'esigenza di narrare questa storia, un racconto - ci ha raccontato in questa video intervista - che è per lui molto personale e rappresenta la realizzazione di un sogno.

C'è tanto da dire su Martyr of Gowanus, partendo già dalla scelta del titolo, questo "martyr" che racchiude una pluralità di visioni e significati e che, ci ha spiegato il regista, è qualcosa che può rappresentare cose diverse per diverse persone e che è fortemente collegato al personaggio di Gavin e al suo tormento interiore. Grande protagonista di questo film è Sawyer Spielberg, che ha saputo rappresentare con dolorosa chiarezza i tormenti interiori del suo personaggio. Gli abbiamo chiesto in che modo ha costruito il personaggio di Gavin e l'attore ha rivelato che oltre al suo personale lavoro, Gavin è nato dalle parole e dall'ottima sceneggiatura di Meere, che gli ha permesso di dare al protagonista tutte le sfumature emotive necessarie a renderlo un personaggio tridimensionale, a 360°.

Tema centrale del film è sicuramente anche la tragedia dell'11 settembre 2001, una data che ha cambiato per sempre gli Stati Uniti d'America e di cui Brian Meere, Sawyer Spielberg e Luca Tomassini ci hanno parlato, raccontando i loro personali ricordi di quel giorno impresso nella memoria collettiva del mondo intero. Ma ciò che distingue Martyr of Gowanus da altri film che hanno deciso di raccontare dell'11 settembre è anche la scelta di mostrare non tanto l'eroismo di coloro che hanno sacrificato le loro vite nel tentativo di aiutare i sopravvissuti e mettere in salvo quante più persone possibili dal crollo delle Torri Gemelle. Né il film decide di concentrarsi sul dolore della perdita che quell'evento ha provocato. Piuttosto, sceglie un'altra strada, più tortuosa, ma anche attuale: raccontare come l'11 settembre ha aperto le porte a un'ondata di violenza e odio, innescando in molte persone, una violenza che è esplosa e che, in parte, è stata fortemente alimentata dai media statunitensi e dalla diffusione di news che hanno contribuito molto all'odio e alla paranoia generale. Martyr of Gowanus è però anche un film che parla di coraggio e di scelte difficili: abbiamo chiesto loro cosa sia per loro il coraggio e quanto diversa sia la visione che di esso hanno i personaggi nel film.

Grazie al pregevole lavoro di Luca Tomassini, inoltre, le emozioni di Gavin, ma anche la violenza sotterranea del film sono emersi chiaramente attraverso le sue scelte musicali. Servendosi dei filmati d'archivio dell'11 settembre e delle testimonianze immediatamente successive alla tragedia, Tomassini ha lavorato con cura, preferendo lasciar parlare quelle storie, permettendo alla musica quasi di scomparire, ma creando anche momenti di gioia e di empatia umana nel dolore attraverso il suo lavoro.

Qui sotto trovate la nostra video intervista in esclusiva alla 17esima edizione del Marateale 2025 - Premio Internazionale Basilicata.