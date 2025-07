Marateale 2025, intervista a Paola Minaccioni: "Sono un'attrice drammatica. Sento Anna Magnani vicina come donna"

Interviste Cinema

Paola Minaccioni è stata ospite nella giornata di martedì 22 luglio alla diciassettesima edizione del Marateale 2025. Attrice comica, drammatica, impegnata a teatro, al cinema, in tv e in radio si è raccontata ai microfoni di ComingSoon.

Paola Minaccioni si racconta al Marateale 2025: la tragicommedia, il rapporto con Anna Magnani e l'esperienza di Diamanti

Paola Minaccioni è reduce dal successo di Diamanti, film di Ferzan Ozpetek, con cui ha già stretto in passato un fortunato sodalizio. Nel 2003 recita nel film Al cuore non si comanda e torna a collaborare con il regista in Mine Vaganti, ma è grazie a Magnifica Presenza che viene candidata ai Nastri d'argento e vince il Globo d'oro. Sarà con Allacciate le cinture (sempre di Ozpetek) che vincerà anche il Nastro d'argento come Miglior attrice non protagonista. La sua creatività si esprime, però, anche in radio - dal 2013 è la voce de Il ruggito del coniglio, programma radiofonico di Rai Radio 2 - in tv e a teatro. In particolare, nel 2022 porta a New York il suo monologo Dal vivo sono molto meglio alla Casa Italiana Zerilli Marimò e a LA presso Hudson Theatre con grande successo. Nel 2024 ha interpretato Miles Gloriosus di Plauto nel ruolo del Miles in una versione di sole donne portata in scena dal regista d’opera Leo Muscato, nel prestigioso teatro Greco di Siracusa. Nel 2025 ha portato in scena con incredibile successo il monologo Elena, La Matta. Dato il successo della piece teatrale, l'opera ritornerà in scena a novembre a Roma, così come il suo spettacolo comico La vita è bella? No, è un tipo, con una serie di date estive in giro per l'Italia, così come l'attrice sarà impegnata in Paola racconta Anna, che andrà in scena il 25 luglio alla Casa del Jazz a Roma. Data questa forte commistione di elemento comico e tragico nella sua vita professionale, decidiamo di partire proprio da una definizione che si è data, quella di "attrice tragicomica".

Ciao, Paola, innanzitutto, grazie per il tuo tempo. Nelle interviste, spesso, ti definisci un'attrice tragicomica. Volevo chiederti da dove nasce questa definizione e, soprattutto, come alimenti la tua vena tragicomica

Guarda, attualmente, davvero ho finalmente capito di essere una comunicatrice, quindi, che mi piace comunicare. Non ho un genere, sono fluida e, quindi, sono molto moderna da questo punto di vista. E come l'alimento? Nel tempo, col mio vissuto, dopo l'accumularsi delle mie esperienze anche professionali, sempre di più mi ho preso consapevolezza che per me il genere comico e drammatico non si possono dividere, non ci sono divisioni. E anzi, se proprio posso dirtela tutta, è un po' un outing quello che sto facendo, perché mi sono resa conto, forse, di essere più un'attrice drammatica. Posso dire di avere gambato tutti in pieno fino a oggi. Non che io il comico non lo ami, assolutamente, è solo che ho questa doppia identità. Nel periodo della mia maturità, devo dire, mi piace molto esplorare anche l'aspetto drammatico. La vita è una tragedia di cui bisogna imparare a ridere, quindi, le due facce della medaglia per me sono sempre molto vicine. I più grandi comici in genere hanno un'anima spesso, non sofferente, però, che nasconde una malinconia. Anche il nostro grande maestro, Carlo Verdone, ha questa poetica, e io ho compreso che voglio cavaltare questo genere sempre di più.

A proposito di Carlo Verdone, è stato protagonista di in una masterclass al Marateale in cui ha parlato un po' di quella che è la comicità ai nostri giorni. Oggi è più difficile far ridere?

Io non so se è più difficile, l'unica cosa più complicata sono i tempi di fruizione, perché noi abbiamo avuto i grandi maestri che hanno fatto le grandi opere e, adesso, magari, uno sketch viene considerato sketch, una battuta anche cresce di pochi secondi, e se questa battuta cresce di pochi secondi raggiunge un numero grande di visualizzazioni, quella viene considerata comicità. No, non lo è. La comicità è un'arte, è complessa, anche se serve per far stare bene le persone, dietro c'è un grande lavoro. Per me è più difficile nel senso che è difficile trovare un contesto dove io posso esprimere la mia comicità, per esempio in tv, è più complicato oggi. Però, per fortuna siamo artisti che resistono, che si trasformano in continuazione.

Per quanto riguarda il tuo lavoro a teatro, in questo periodo sei particolarmente impegnata, perché riporterai a teatro Elena la matta a novembre, poi avremo Paola Racconta Anna. A proposito di questo, ti va di parlarci un po' del tuo rapporto con la figura di Anna Magnani?

Il mio rapporto con la figura di Anna Magnani è un rapporto che nasce quando ero una bambina, l'ho conosciuta guardando la tv, quando avevo dieci anni. Lei mi ricordava tantissimo mia mamma, perché mia mamma aveva un carattere vulcanico, era generosissima e contemporaneamente molto richiedente di attenzioni. Mi ricordo che non riuscivo a considerarla un'attrice, quando ero piccola, mi sembrava una persona vera, quindi, non capivo. Poi, crescendo, con l'esperienza, con la costruzione della mia carriera, della mia persona, dei miei amori o non amori, oggi, mi sento di parlare di Anna Magnani come donna che ha vissuto tante esperienze e che può condividere la fatica delle persone che cercano di iniziare a fare qualcosa. Che cosa intendo con iniziare? Che significa? Anna Magnani è una donna che ha iniziato a fare molte cose, intanto, a fare la protagonista, pur non essendo nei canoni estetici dell'epoca, poi, ha iniziato a vivere senza essere sposata, una volta che si è separata, non si è più sposata. È una donna che non ha accolto in casa i suoi uomini, pur essendo innamorata e pur bramando l'amore e il possesso. Ha vissuto da sola, ha gestito il suo patrimonio, ha gestito la sua carriera. Quindi, oltre ai grandi successi e a quelle magnifiche interpretazioni che ha regalato a tutto il mondo, alla storia del cinema, io oggi mi sento di parlare di lei perché la sento ancora più vicina come donna.

Parlando di donne, hai preso parte a Diamanti di Ferzan Ozpetek, che è stato un grandissimo successo. Che tipo di sinergia si è creata con le altre attrici nel film, perché è emersa molto questa solidarietà femminile nella pellicola

C'è ancora tanto lavoro da fare, ovviamente, ancora le donne che vogliono essere libere, spesso, vengono uccise e, quindi, questo è solo un primo passo. Però, noi sul set abbiamo vissuto la sorellanza, abbiamo vissuto il rispetto per il lavoro dell'altra, non abbiamo avuto bisogno di essere in competizione una con l'altra per accaparrarci il potere del maschio. Eravamo tutte presenti a noi stesse, molto attenti al nostro lavoro, ma fiduciose in noi stesse e nella collega. Quindi, si è creato esattamente il clima che poi noi siamo andati a raccontare. Diamanti è un film che amo molto, perché racconta la storia di alcune signore, donnine che attraverso la sorellanza, la resistenza e la resilienza creano il loro mondo ideale, grazie alla passione per il loro lavoro e il rispetto. Il fatto che nessuna di esse sia una persona aggressiva o che ricalchi il modello del maschio, del vincente, è per me un messaggio di grande speranza.

Foto: © Gianfranco Bernardo