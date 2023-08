Manodopera, il regista del film animato: "Una storia d'amore sulle mie origini"

Interviste Cinema

Alain Ughetto, regista del film animato in stop-motion Manodopera, l'ha usato per raccontare la vita dei suoi avi italiani che emigrarono in Francia. Ci ha spiegato in un incontro stampa come abbia vissuto questa dichiarazione d'amore, alla scoperta delle proprie origini.

Il film francese in animazione stop-motion Manodopera, dal 31 agosto al cinema, è un'opera di rara finezza, con la quale il regista Alain Ughetto ha voluto esplorare, rivivere e raccontare la vita dei suoi nonni italiani Luigi e Cesira, che nei primi decenni del Novecento lasciarono il paesino di Ughettera in Piemonte, per trovare fortuna e una vita migliore in Francia. Abbiamo incontrato Alain per farci raccontare qualcosa dell'opera e della ricerca emotiva che ne è alla base. Leggi anche Manodopera, la recensione dell'affettuoso film animato di Alain Ughetto Manodopera: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Manodopera, la riscoperta delle origini

"Ho scoperto da dove vengo, l'ho fatto per i figli e i nipoti, è importante conoscere le proprie origini", così Alain Ughetto sintetizza la sua esperienza su Manodopera, nato da una curiosità che col tempo è diventata necessità: "Mio padre mi raccontava di questo villaggio in Italia, da piccolo la storia mi intrigava, ma tra di noi non parlavamo nemmeno in italiano." Non che sia mancata la volontà di sapere all'epoca qualcosa di più, ma non era semplice farsi raccontare qualcosa da suo padre, in generale, già reticente ad approfondire il suo stesso passato da partigiano: "Non aveva voglia di ricordare, è un po' come è successo a molti reduci dell'Olocausto, hanno avuto difficoltà a parlarne. Una volta chiesi a una mia amica di aiutarmi, a cena, magari a lei avrebbe risposto. Fu duro per lui, non andò nemmeno a fondo, e quella notte dormì male". Insomma, in questa chiusura emotiva, sapere qualcosa di ancora più antico, di quel nonno italiano, reduce della I Guerra Mondiale, che arrivava da quel paesino italiano lontano... era quasi impossibile.

"Quando papà è morto ho deciso di andare in Piemonte e ho scoperto che Ughettera esisteva sul serio. Mi è tornata la voglia di riscoprire il percorso dei miei nonni in Francia, raccogliendo storie da cugini e cugine. [...] Ho raccolto testimonianze familiari, ma parlo di... famiglia molto allargata! [...] Sapevo tutto quello che riguardava la parte francese della storia, poi per la parte italiana mi sono rifatto al libro 'Il mondo dei vinti' di Nuto Revelli, dove si raccontava di miserie, guerre e sopportazioni. Da quella lettura è scattata la voglia di realizzare il film."

"Come ho detto avevo un nonno italiano, ma era quella l'unica italianità familiare, e comunque nonni e genitori si sentivano francesi. [...] Ho studiato però l'Italia, tra cinema e letteratura. Ci sono arrivato più che altro così, mi è rimasta dentro la leggerezza italiana, che per me è il tratto distintivo dei vostri film. Non volevo essere pesante, volevo l'eleganza dell'umorismo anche nella gravità, come nello Scopone scientifico o nella Strada."

Anche le stoccate di Manodopera arrivano dalla realtà, nessuna forzatura, come per esempio i giudizi sferzanti del villaggio sul parroco scroccone: "Mio nonno non amava sacerdoti, preti e parroci, perché all'epoca si sapeva che diventare prete ti faceva sopravvivere, ho solo rappresentato un'epoca."

Manodopera: storie di condivisione, emigrazione e razzismo

In Manodopera è evidente come la famiglia di Luigi e le altre sopravvivano grazie alla solidarietà reciproca tra gli abitanti di Ughettera, qualcosa di molto lontano dalla freddezza razzista con cui i protagonisti sono accolti in Francia. "Nel film racconto la comunità, nella famiglia ci si aiutava anche nella cerchia allargata, in una comunità solidale. Dopo la fase dell'emigrazione ci sono stati movimenti operai, i lavoratori si sono organizzati anche a livello sindacale. La solidarietà è un valore: oggi che si condivide di più tramite la tecnologia, sarebbe bello se la solidarietà fosse davvero ovunque nel mondo."

Il titolo originale è proprio un cartello che veniva affisso su alcuni locali in Francia: "Vietato l'accesso ai cani e agli Italiani." Tutto vero, purtroppo: "Il cartello veniva esposto in diversi bistrot in Francia, Belgio e Svizzera, volevo mostrarlo, mi sono immedesimato nei miei nonni: come hanno potuto resistere? [...] In Francia crescendo mi sono reso conto di non essere mai stato discriminato in quanto di origine italiana, ma forse perché di origine italiana c'era ormai tanta gente. [...] Il razzismo è ancora tra di noi, i migranti non sono accolti come dovrebbero essere accolti, né in Italia né in Francia."

Dal suo piccolo, vede una soluzione? "Io ho fatto solo un film, la politica non è il mio forte, la prima cosa che mi viene in mente è che bisognerebbe analizzare il problema a monte, aiutarli a risolvere i problemi lì da loro, per esempio perché ci sono migrazioni anche all'interno dell'Africa stessa, tra uno stato e l'altro? Ma non ho la competenza per rispondere. [...] Io dovevo raccontare tre generazioni, si parla di migranti nel tempo, la migrazione solo contemporanea magari prenderebbe un'altra forma. Questa è la storia di una collettività attraverso lo sguardo di una sola famiglia."

Manodopera: la tecnica, il film e i collaboratori

L'idea più commovente di Manodopera è la presenza fisica del regista nei set, tra i pupazzi, dove appare in qualche scena con un piede o una mano che entrano in campo, interagendo con i pupazzi. Perché? "Io sono il nipote di Cesira e Luigi, non sono una voce neutra, non sono un osservatore estraneo ed esterno, io sono qui grazie a quello che hanno vissuto. Questa è una maniera per ringraziarli, quella mano è una storia d'amore, è la mia maniera di farlo." Dal 5 agosto la mostra "Vietato l'ingresso ai cani e agli italiani" è aperta presso il MEI, il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana di Genova: vi si possono ammirare in sette valigie i set e i personaggi del lungometraggio. Il valore manuale della stop-motion, l'animazione a passo uno dei pupazzi, è l'anima di tutto. Ughetto spiega: "Ci sono mestieri e capacità che stanno scomparendo, rimango colpito, la manualità è nel nostro DNA, forse si privilegia il lavoro intellettuale, ma dobbiamo preservarla, per non avere paura di tirarci un martello sulle dita. [...] La stop-motion permette di mostrare il lavoro manuale: mio nonno aveva questo talento, trasmesso a mio padre e a me. Io amo lavorare con le mani, è importante trasmettere da una generazione all'altra l'importanza del lavoro manuale. [...] La stop-motion consente la poesia, permette di mantenere la distanza perfetta per raccontare questa storia".

Nonostante si parli di una piccola produzione, il suddetto lavoro manuale è stato imponente, organizzato tra Portogallo, Svizzera, Italia e Francia: "Ci sono voluti due-tre mesi per realizzare scenografie e personaggi, i costumi sono stati la cosa più difficile, ci hanno lavorato venticinque persone, gli effetti visivi li abbiamo fatti in Italia, sempre lavorando in remoto. Le teste sono di resina, gli occhi sono biglie, i capelli sono di tessuto, abbiamo usato gomme liquide per le articolazioni... e abbiamo creato un sacco di mani!"

Questo è il secondo lavoro di Ughetto con il producer Alexandre Cornu, dopo Jasmine: "Stiamo per realizzare un terzo film, a lui piace produrre cose diverse, è una cosa preziosa, mi segue dall'inizio ed è d'accordo con me nel proseguire in questa direzione." Una direzione che non gli ha precluso un grande collaboratore, il premio Oscar Nicola Piovani alle musiche originali: "Un sogno. Ascoltavo già la sua musica, volevo lui per accompagnare musicalmente la mia storia. L'ha presa come una sfida, perché non aveva mai composto musiche per l'animazione. Gli ho raccontato di mia nonna, lei voleva essere più francese delle Francesi, ma l'Italia era dentro di lei comunque, lo si capiva da come cucinava e da come si vestiva. Gli ho esposto quest'idea, e lui mi ha capito al volo. È un vero signore."