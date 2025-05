Mani nude: usare il genere per raccontare la ferocia dei nostri tempi

Interviste Cinema

Arriva al cinema il 5 giugno l'opera seconda di Mauro Mancini, Mani nude, che parte come un film di genere ma diventa un'indagine sull'educazione al male e alla violenza. Lo hanno presentato il regista, Alessandro Gassmann, Francesco Gheghi e gli altri attori.

Lo scorso ottobre Mani Nude, l'opera seconda di Mauro Mancini dopo l'apprezzato Non odiare, è stato presentato con successo nella sezione Grand Public della Festa del Cinema di Roma e il 5 giugno arriva al cinema su 250 schermi con Medusa Film. Nel frattempo il co-protagonista Francesco Gheghi è stato candidato al David di Donatello per Familia e l'interesse per il film è cresciuto, anche tra chi non ha letto il romanzo di Paola Barbato del 2008, premio Scerbanenco, a cui si sono ispirati Mancini e Davide Lisiero per la sceneggiatura, traendone una storia che si distacca dall'originale, divisa nettamente in due parti. I paragoni più scontati sono quelli con Fight Club, ma qua si va oltre, visto che si parla di combattimenti clandestini, all'ultimo sangue e senza esclusione di colpi, tra giovani disperati, organizzati da uno spietato signore (Renato Carpentieri) e affidati alle cure di un impassibile allenatore, Minuto (Alessandro Gassmann) che addestra senza pietà questi nuovi gladiatori per le scommesse e il divertimento di ricchi annoiati. Davide (Gheghi) viene rapito dopo un rave e trasportato in un carcere/nave dove è costretto a uccidere per sopravvivere, ma nella speranza di una fuga si avvicinerà sempre più a Minuto. A una prima parte violenta e accesa segue un secondo atto più meditativo da cui viene fuori la vera anima della storia, che parla di educazione all'odio, riscatto, sensi di colpa e perdono, i temi che Mancini aveva già affrontato in Non odiare.

Sono temi”, dice il regista, che abbiamo indagato e che volevo continuare ad esplorare, mi interessano tutt'ora moltissimo e credo di averli portati anche dentro Mani Nude. Quando ho letto il romanzo di Paola Barbato mi è piaciuto tantissimo ma ho trovato stupefacente il fatto che avesse dei punti di connessione proprio con il percorso cinematografico che ho cominciato con Non odiare, porto avanti con questo film e spero di continuare a portare avanti in futuro. Mi interessava moltissimo l'idea della disumanizzazione che subiscono i personaggi del libro di Paola, che è una cosa che interessa a me e che ahinoi purtroppo lo vediamo tutti i giorni e sta succedendo in questo momento in maniera gravissima, ovvero lo stato di sopraffazione dell'uomo sull'uomo che in questo momento credo che sia veramente evidente a tutti. E mi interessava ovviamente continuare la ricerca sull'odio, dove nasce, e sulla violenza. Mani nude per me non è un film violento ma è sulla violenza. Credo che sia necessario e il ruolo dei cineasti, degli autori, di chi racconta le storie avere un ruolo antropologico, sociale e porre delle domande morali ed etiche allo spettatore e al lettore.

Alessandro Gassmann interpreta qua un personaggio molto diverso dal medico preda dei sensi di colpa in Non odiare e si è trasformato anche fisicamente, lavorando in sottrazione nella sua performance. Mauro qui mi ha chiesto una totale disumanizzazione nel mio ruolo cioè di Minuto, l'addestratore dei combattenti che è per me, attore spesso utilizzato in maniera empatica, abbastanza lontano dalle mie caratteristiche se non altro da quelle che sono state sfruttate fino ad ora e quindi per me è stato proprio un esercizio importante. Ho imparato tanto in questo film come sempre succede con i film ben scritti e ben realizzati e mi ha fatto molto piacere rincontrare su un set Francesco Gheghi con cui c'eravamo incontrati in Mio fratello rincorre i dinosauri, altro film che ho amato tantissimo e di tutt'altro genere, dove lui veva 16 anni e mi ha fatto piacere incontrare un attore di grandissima qualità con una carriera bellissima. Gli ho fatto molti complimenti per la sua interpretazione in Familia, è un piacere quando si lavora con questa nuova generazione di attori di talento e lui secondo me è uno di quelli proprio più dotati in questo senso. Per la mia generazione è importante e impariamo tanto perché noi arrivavamo meno naturali di loro, avevamo una incrostatura teatrale che dovevamo toglierci e ci abbiamo messo tanti anni a farlo, io mi auguro di esserci riuscito ma lui arriva diretto così e ha una forza incredibile e porta in questo personaggio un malessere che non era facile da da portare avanti e quindi voglio fargli un'altra volta i miei complimenti perché è stato abbastanza eccezionale.

Sottoscriviamo le parole di Gassmann in merito a Gheghi, che ha parlato della difficoltà di questo film, girato due anni fa quando era reduce dal Romeo e Giulietta teatrale di Mario Martone al Piccolo di Milano ed è stato costretto ad entrare in un film che, racconta, Mi ha trasportato in una lavorazione che ha cambiato sicuramente il mio modo di vedere il lavoro e la lavorazione. Per questo ringrazio Mauro Mancini della possibilità di questo ruolo che è unico r Alessandro Gassman perché è stato insomma il miglior compagno che io potessi desiderare per questo film. Appunto ci siamo incontrati on Mio fratello rincorre dinosauri e io prima lo ringraziavo come un bambino che sognava di fare questo mestiere oggi lo ringrazio da persona che sa quello che vuole e quindi è stato un mentore per me ed è molto interessante poi questa analogia con il film perché questo è un ragazzo che inizia con un percorso autodistruttivo, con le droghe. probabilmente perché non ha mai avuto una figura genitoriale presente e quindi ritrovare questa figura genitoriale in un contesto così paradossale per me era molto interessante e difficile da raccontare perché poi Davide vive un'ambiguità costante perché per tutto il film l'equilibrio fondamentale era appunto questo suo senso di colpa e questa sua ambiguità e porta questo senso di colpa per tutto il film fino a quando non arriva a iniziare a pensare fosse di meritarsi di vivere quella condizione. Quindi per me è stata sicuramente l'esperienza più impegnativa della mia vita, anche per tutta la preparazione fisica che c'è e voglio ringraziare la mia dietologa, il mio preparatore tecnico e gli stuntmen che hanno avuto la capacità di mettermi in una condizione di serenità e tranquillità per farmi fare un film così difficile.

La preparazione fisica del film è durata tre mesi, ed è stata fatta – Mancini ringrazia ripetutamente i produttori per questo “lusso” - all'americana, ovvero gli attori si sono dovuti allenare ogni giorno, mangiare quaotidianamente cinque pasti e mettere su massa muscolare: Gheghi è ingrassato di 10 chili, così come Gassmann che doveva incutere timore e che dice di essersi ispirato per farlo all'animale meno espressivo che esista, lo squalo. Girato tea la Bulgaria e la Calabria, Mani nude fa un uso esemplare delle location, vanta una bella colonna sonora di Dardust (la prima che ha composto), l'approvazione incondizionata di Paola Barbato, che si rende conto che i testi al cinema vanno riletti e se necessario “traditi”, il bel debutto di Paolo Madonna, oltre alle presenze femminili di Fotinì Peluso e Giordana Marengo. Degne di ccitazione anche la notevole fotografia di Sandro Chessa e tytti il reparto tecnico. Mani nude usa il genere per parlare di altro, di noi e di quello che siamo diventati, con una nota di speranza e in nessun caso dovrebbe indurre all'emulazione, come dice Gassmann:

“iviamo in una società molto aggressiva, molto maleducata e molto violenta e questo si riversa spesso quasi esclusivamente in rete nei social, insomma in quello che una buona parte di questo paese utilizza come unico mezzo di informazione. C'è confusione e purtroppo una buona fetta di ignoranza e quando una persona non sa è più soggetta ad avere paura e quindi a reagire in maniera non giusta. Nei giovani questo è ancora più evidente e il personaggio che interpreta Francesco potrebbe essere uno di questi giovani che mi capita di incontrare quando cammino in alcune piazze romane di notte, piazze frequentate da centinaia di giovani ragazzi forse anche minorenni,verso le due o le tre del mattino vedi questo questo mondo di gente che vomita, che si picchia, che urla, completamente disconnessa da da un desiderio che noi alla loro età avevamo dl divertirci. Noi uscivamo per rimorchiare, divertirci, conoscere nuove persone e siamo stati molto fortunati però è chiaro che una realtà così violenta, con le guerre anche vicino a noi non aiuta un ragazzo disinformato a risolvere il suo problema. In questo film, soprattutto nella seconda parte, si apre un pertugio di speranza

Parlando del potere del cinema nel cambiare le cose, Gheghi commenta: A me personalmente il cinema mi ha educato e quindi ne sono sicuro e spero - non parlo per la mia generazione ma con la mia generazione – che i ragazzi che andranno a vedere questo film non abbiano un processo di emulazione rispetto alla spettacolarità del divertimento cinematografico, ma una riflessione su quello che viviamo tutti i giorni.