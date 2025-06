Mani Nude: la nostra intervista a Mauro Mancini, Alessandro Gassmann e Francesco Gheghi

Interviste Cinema

Esce al cinema il 5 giugno l'opera seconda di Mauro Mancini, Mani Nude, che prende spunto da un romanzo di Paola Barbato per raccontare la violenza e l'eredità dei padri. Ne abbiamo parlato col regista e coi protagonisti Alessandro Gassmann e Francesco Gheghi. Ecco la nostra intervista video.

Tra i film in uscita di questo inizio giugno c'è anche Mani Nude, opera seconda di Mauro Mancini dopo l'appfrezzato debutto con Non odiare. In Mani Nude, tratto dal romanzo omonimo di Paola Barbato, torna a collaborare con Alessandro Gassmann e dirige per la prima volta quel giovanissimo e straordinario interprete che è Francesco Gheghi. Mani Nude inizia col rapimento di quest'ultimo, dopo un rave, e il suo inserimento in una realtà brutale, fatta di combattimenti tra "cani" umani, senza esclusione di colpi e senza regole, che terminano solo con la morte di uno dei combattenti. Una volta sul posto, una nave prigione controllata da feroci carcerieri, il ragazzo, Davide, viene addestrato da Minuto (Gassmann), un uomo cupo e misterioso con cui cerca di stringere un legame, senza sapere che questo esiste già, ed è oscuro come il suo passato. Con Mani Nude, Mancini continua un discorso già iniziato sulla ferocia di una società priva di empatie e racconta un'altra storia di padri e figli che tentano un riscatto dai loro errori.. Abbiamo avuto il piacere di fare una breve chiacchierata con il regista e i due protagonisti principali.

Mani Nude: la trama

Davide ha sedici anni ed è un ragazzo di buona famiglia, che una notte viene rapito e rinchiuso dentro un cassone buio di un camion. Finisce prigioniero di una misteriosa organizzazione che lo costringe a lottare, a mani nude, in combattimenti clandestini estremi, violenti e spietati, che si possono concludere in un solo modo: con la morte di uno dei due sfidanti. In quell'universo alieno e disumano, dove la sopravvivenza è una lotta quotidiana, Davide è costretto a spogliarsi della sua umanità per sopravvivere, seguendo le istruzioni di Minuto, un carceriere e allenatore di altri uomini senza speranza né futuro, ormai annientati nel corpo e nello spirito. Pian piano emerge, però, un legame segreto tra il ragazzo e l'uomo, che si rivela la sua unica possibilità di salvezza, ma anche un fragile punto di equilibrio. E se da quella prigione si può forse trovare il modo di fuggire, con un atto disperato e rischioso, altrettanto non può accadere con il destino né con le conseguenze delle proprie azioni, che restano scolpite nella carne e nella memoria. Oltre a Gassmann e Gheghi, nel cast ci sono Fotinì Peluso, Paolo Madonna, Giordana Marengo e Renato Carpentieri.