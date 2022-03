Mancino naturale, il cinema italiano che ci piace: intervista con Claudia Gerini, Francesco Colella e Salvatore Allocca

Interviste Cinema

Abbiamo avuto il grande piacere di parlare con Claudia Gerini, Francesco Colella e il regista Salvatore Allocca di Mancino naturale, un film che tocca tanti argomenti con mano sicura, divertente e commovente insieme e con una naturalezza insolita per il nostro cinema, che vi consigliamo di cuore.

Ci capita raramente, tra i tanti film italiani che vediamo ogni anno, di vederne uno così ben fatto, ben recitato, ben scritto e credibile come Mancino naturale, che dopo esser passato ad Alice nella città, sezione indipendente e collaterale della Festa del cinema di Roma, arriva al cinema il 31 marzo in circa 70 copie, distribuito da Adler Entertainment, e per questo vi consigliamo di non perderlo.

Mancino naturale: la storia e gli attori

Al centro della storia di Mancino naturale c'è una di quelle che gli americani chiamano "soccer mom", ovvero una mamma del calcio, che, analogamente a tante "mamme dello spettacolo", è disposta a qualsiasi sacrificio purché il govanissimo figlio, che ha un certo talento come calciatore, riesca ad ottenere un provino per entrare nel vivaio di un club di serie A. Nella storia, Isabella è vedova, vive a Latina nelle case popolari e non perde mai una partita del figlio Paolo, distinguendosi sugli spalti per la sua irruenza di tifosa. Sul figlio ripone le speranze di una vita diversa, lontana dalle frustrazioni e dai sensi di colpa che la divorano (e di cui scopriremo poi il motivo), accumula lavori e non si vergogna mai di chiedere e sfruttare la sua avvenenza per trovare i soldi necessari a questo fondamentale provino. Fino a che arriverà Fabrizio, un nuovo vicino di casa che è un mite e simpatico sceneggiatore tv ("fallito", ma che non si sente tale) e il rapporto tra lui e questa famiglia monoparentale cambierà tutti, dopo una serie di vicissitudini.

Nel cast di Mancino naturale, che affronta con una leggerezza divertita, divertente e mai superficiale, tante diverse tematiche, spicca una magnifica Claudia Gerini, che ci regala uno dei personaggi migliori della sua bella carriera. Accanto a lei conferma il suo talento Francesco Colella nel ruolo di Fabrizio, mentre il piccolo Alessio Perinelli al suo debutto è il figlio, Massimo Ranieri con pochi, indovinati tratti dipinge una straordinaria figura di viscido procuratore e una misurata Katia Ricciarelli è la nonna paterna del bambino. Un cast estremamente in armonia che contribuisce alla riuscita del film diretto da Salvatore Allocca, che alla sua opera terza affronta una storia e dei personaggi a cui crediamo e ci affezioniamo.

La nostra intervista a Salvatore Allocca, Claudia Gerini e Fabrizio Colella

In occasione della prossima uscita al cinema di Mancino naturale abbiamo avuto il piacere di parlare col regista e con Claudia Gerini e Fabrizio Colella, che ci hanno portato dietro le quinte del film, dalla concezione all'interpretazione dei loro personaggi, rilasciando dichiarazioni sentite e per una volta (capita anche quello) non di semplice circostanza o dovere promozionale.