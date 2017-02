Mamma o papà?: l'intervista a Paola Cortellesi, Antonio Albanese e Riccardo Milani

Remake di una commedia francese del 2015, Mamma o papà? è la nuova regia Riccardo Milani, che è riuscito ad affiancare per la prima volta su un set Paola Cortellesi e Antonio Albanese, due attori che hanno fatto tanto teatro e che hanno un medoto di lavoro molto simile. Nel film interpretano due genitori che stanno per divorziare e che fanno di tutto per non prendersi la responsabilità (e l'affido) dei figli. Li abbiamo incontrati insieme a Milani e con tutti e tre abbiamo parlato di famiglia, affinità e di serate trascorse a guardare quietamente la televisione, vera e propria "morte" per la passione delle coppie.