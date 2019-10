Maleficent 2 Signora del Male: sul red carpet dell'anteprima europea a Roma

Interviste Cinema

Abbiamo incontrato e intervistato Michelle Pfeiffer che nel film interpreta la Regina Ingrith.

Con il ritorno di Angelina Jolie e Elle Fanning, rispettivamente nei ruoli di Malefica e della Principessa Aurora, entra nel cast di Maleficent 2: Signora del Male nel ruolo della Regina Ingrith, la splendida Michelle Pfeiffer che sembra non subire gli attacchi del tempo che passa. Insieme a Angelina Jolie, la bionda attrice 61enne è stata protagonista dell'anteprima europea del film diretto da Joachim Rønning che la Disney porterà nei cinema italiani dal 17 ottobre. Sul black and white carpet dell'evento organizzato presso l'Auditorium Conciliazione di Roma, abbiamo incontrato la Pfeiffer per un breve scambio sul film, sulla sua partner artistica e sull'amore del pubblico nei suoi confronti.



Maleficent 2: Signora del Male: La nostra intervista esclusiva a Michelle Pfeiffer sul red carpet a Roma - HD