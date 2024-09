Madame Clicquot: video intervista alla protagonista Haley Bennett

Interviste Cinema

Da giovedì 12 nei cinema italiani questo film che racconta la vera storia della donna che ha sviluppato e commercializzato uno degli champagne più famosi e venduti al mondo. Ce la racconta la sua interprete.

Quando il suo giovane marito François Clicquot morì, nel 1805, Barbe-Nicole Ponsardin aveva solo 27 anni. Oltre al dolore della vedovanza, si ritrovò sulle spalle la responsabilità della traballante azienda vinicola inagurata da suo marito e, nonostante a quei tempi fosse quasi impensabile per una donna, divenne non solo enologa, sviluppando metologie di vinificazione e fementazione, curando le caratteristiche organolettiche del suo champagne, ma anche imprenditrice, dando vita a un marchio di champagne che ancora oggi, nel mondo, è tra i più noti, apprezzati e venduti.

Come suggerisce il titolo, Madame Clicquot è il film che, presentato al Toronto International Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma 2023, e nei cinema italiani dal 12 settembre 2024, ne racconta la storia incredibile. Qui potete leggere la recensione di Madame Clicquot di Federico Gironi.

Basato su un libro biografico di Tilar Mazzeo adattato per il cinema da Erin Dignam, il film è stato diretto da Thomas Napper, e vede nei panni di Barbe-Nicole l'attrice americana Haley Bennett, quella di film come Kaboom di Gregg Araki, La ragazza del treno di Tate Taylor, Swallow di Carlo Mirabella-Davis e Cyrano di Joe Wright, il regista inglese di cui Bennett è anche compagna di vita.

Con lei, quando è stata a Roma alla Festa del Cinema, Federico Gironi ha parlato del film e di questo incredibile personaggio.

Ecco la nostra intervista video a Haley Bennett, protagonista di Madame Clicquot

Dopo la morte del marito, Barbe-Nicole Ponsardin Clicquot rifiutò di risposarsi o di lasciare a un uomo le sorti della vigna ereditata dal consorte, continuò le ricerche sulla metodologia di vinificazione e sulle caratteristiche organolettiche del prodotto, fino a diventare la Grande Signora dello Champagne, una delle prime imprenditrici donne al mondo, prima signora del vino in Europa.

Questa è la sua storia.