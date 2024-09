Madame Clicquot: video intervista al regista Thomas Napper

Interviste Cinema

È arrivato giovedì 12 nei cinema italiani questo film che racconta la vera storia della donna che ha sviluppato e commercializzato uno degli champagne più famosi e venduti al mondo. Abbiamo incontrato il suo autore, e questa è la nostra intervista video con lui.

Prima di dirigere Madame Clicquot, il film nei cinema italiani dal 12 settembre che racconta la vera, incredibile storia di Barbe-Nicole Cliquot Ponsardin, che all'inizio dell'Ottocento sfidò convenzioni e regole diventando enologa e imprenditrice capace di creare e commercializzare uno degli champagne più famosi al mondo, Thomas Napper aveva esordito nella regia cinematografica con Jawbone, candidato al BAFTA come miglior opera prima nel 2018. Ancora prima, però, si era fatto un nome come regista di videoclip, autore di un documentario sugli Skid Row e come regista della seconda unità in molti film del connazionale Joe Wright (incidentalmente, ma non troppo, compagno di vita di Haley Bennett, protagonista di Madame Clicquot, di cui potete leggere la recensione di Madame Clicquot di Federico Gironi).

In questo suo nuovo film Napper ha riversato tutta la sua esperienza, realizzando un'opera che sembra essere in costante tensione tra uno stile e un'estetica classica da film in costume e invece un'idea di cinema più ruvida, fisica e moderna.

Di questo e di altro Federico Gironi ha parlato con lui quando, mesi fa, Madame Clicquot è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

Ecco la nostra intervista video a Thomas Napper, regista di Madame Clicquot

Madame Clicquot: La nostra video intervista al regista del Film Thomas Napper - HD

Madame Clicquot: trama e trailer italiani ufficiali del film

Dopo la morte del marito, Barbe-Nicole Ponsardin Clicquot rifiutò di risposarsi o di lasciare a un uomo le sorti della vigna ereditata dal consorte, continuò le ricerche sulla metodologia di vinificazione e sulle caratteristiche organolettiche del prodotto, fino a diventare la Grande Signora dello Champagne, una delle prime imprenditrici donne al mondo, prima signora del vino in Europa.

Questa è la sua storia.