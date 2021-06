Luca, Enrico Casarosa: "Il mio film per apprezzare la meraviglia del reale", la nostra intervista

Interviste Cinema

Abbiamo parlato con il regista Enrico Casarosa di Luca, ultima fatica di casa Pixar, già disponibile in streaming su Disney+ per tutti gli abbonati.

Ora che Luca della Pixar è disponibile in streaming su Disney+ per tutti gli abbonati, si possono a maggior ragione apprezzare le parole che il suo regista Enrico Casarosa (genovese e cittadino del mondo), ci ha regalato in conferenza stampa e nell'intervista video che trovate qui embeddata.

Luca e gli elementi autobiografici di Enrico Casarosa

Cosa c'è di Enrico nella storia di due giovani mostri marini, Luca e Alberto, che nell'immaginaria Portorosso alle Cinque Terre lasciano gli abissi per spacciarsi bambini in una meravigliosa estate? "Luca nasce da me, porto il mare dentro, volevo esaltarlo e raccontare la mia infanzia, c'è sicuramente un sentimento nostalgico". È però una nostalgia filtrata da un processo creativo meticoloso ma non rigido, aperto alle associazioni mentali, come l'uso di alcune hit di Gianni Morandi o del "Gatto e la Volpe" di Edoardo Bennato nella colonna sonora. "Quella canzone mi piaceva perché dà l'idea di una complicità, anche se il Gatto e la Volpe non sono Luca e Alberto, si potrebbe dire che Alberto da solo sia il Gatto e la Volpe insieme, che rappresenti una sorta di Lucignolo meno cattivo per Luca. Ci sono delle eccezioni temporali in colonna sonora: se avessi voluto davvero raccontare la mia infazia, avrei dovuto scegliere Vamos a la playa!"

Nel film c'è il tormentone di "Silenzio, Bruno!", il mantra con cui i personaggi identificano tramite un nome comune le loro paure e le zittiscono. Casarosa ci spiega quanto sia importante nella vita saper tenere a bada questi timori che inibiscono, e lui stesso ammette che, durante una lavorazione che nell'ultimo anno si è fatta sempre più difficoltosa a causa della pandemia, ci sono stati molti "Bruni" da silenziare... per lui e per il resto del team alla Pixar. Luca: La nostra intervista al regista del Film, Enrico Casarosa - HD Leggi anche Luca, la Pixar parla italiano e commuove ancora: la nostra recensione

Luca, le ispirazioni e i temi del film animato Pixar