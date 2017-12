Lorenzo Richelmy: "L’attore non è un gran fico, ma una persona fragile"

Occhi azzurri e sguardo gentile, e sorriso aperto, Lorenzo Richelmy è un ragazzo con le idee chiare: sul cinema italiano e sull'universo hollywoodiano, sul fascino del teatro e sul mestiere dell'attore, sul modo di avvicinarsi a un personaggio e su quello che un artista può sacrificare per vivere indisturbato fra la gente senza lasciarsi travolgere dalle conseguenze della sovraesposizione mediatica. Fra i protagonisti de La ragazza nella nebbia e Una questione privata, il Marco Polo della tv a stelle e strisce fa parte della giuria del Noir in Festival 2017 e assegnerà - insieme a S.J. Clarkson, Cédric Succivalli, Pedro Usabiaga e Sara Serraiocco - il Black Panther Award al miglior film in concorso. Lo abbiamo incontrato a Como, per una chiacchierata sul noir, sulla sua esperienza oltreoceano e i suoi registi e attori preferiti.

Sei contento del tuo ruolo di giurato al Noir in Festival?

Essere parte di una giuria mi piace moltissimo perché mi consente di mettermi a disposizione di un gruppo di persone che promuovono il cinema, perché è questo che fanno i festival: promuovono il cinema, in particolare quello non mainstream. E poi mi diverte avere una sala cinematografica tutta per me. Mentre giudico un film, cerco di restare uno spettatore, non vado a cercare l'errore tecnico né mi butto in un'analisi troppo dettagliata. La cosa più importante per me è restare affascinato da ciò che vedo senza pensarci troppo su.

Che rapporto hai con il noir?

Il noir non è esattamente un genere delimitato, è più uno stile, è un'atmosfera. Lo amo perché in qualche modo è vicino al teatro, perché per fare il noir ti bastano un fascio di luce, un uomo con una fisicità particolare, un impermeabile e un cappello. Il noir mi ricorda il teatro anche perché dà grande importanza agli attori. Se in un noir non c’è un grande protagonista che si porta dietro l’atmosfera e il ritmo del racconto, allora il film non riesce. Il mio noir preferito è L'infernale Quinlan.

Sei un attore di pancia o un attore di testa?

Sono più un attore di pancia, devo sentire una cosa prima con il fisico e poi con la testa, perché la testa molto spesso mente, è fuorviante. Puoi avere molto chiara l'idea del personaggio che devi interpretare, ma se non sai come cammina, cosa mangia, come scrive, non sarà mai tuo. Le cose più interessanti vengono dalla pancia, dall'emotività. Certo, se sbagli di pancia, sbagli in maniera più netta, ma se invece riesci, riesci in modo più organico e sei più soddisfatto.

Credi nel "metodo"? E qual è il tuo metodo?

Non esiste "un metodo", esistono tanti metodi, e sono diversi fra loro, e moltissimi funzionano. Ci sono mille maniere, insomma, di eccellere nella propria arte. Nel miglior mondo possibile, se hai l'opportunità di stare dietro a un personaggio 24 ore su 24, porti a casa un ottimo risultato. Comunque ci sono diverse scuole di pensiero. Faccio un esempio: Ne Il maratoneta, Dustin Hoffmann e Laurence Olivier dovevano fare una scena insieme. Dustin Hoffmann doveva sembrare affaticato dalla corsa e quindi prima del ciak cominciò a correre, correre, correre in modo da avere il fiatone. Quando si fermò, Laurence Olivier gli si avvicinò e gli disse: "Perché corri?" "Perché voglio sembrare affaticato". "Beh, allora recita". Chi aveva ragione? Nessuno dei due. Sia l'uno che l'altro hanno saputo regalare al cinema performance straordinarie, quindi non c’è una strada più giusta di un'altra. Però gli attori che ammiro di più sono quelli che vivono con il personaggio. Daniel Day-Lewis, che è il mio attore preferito, ha vissuto sei mesi al lume di candela per fare Lincoln e si è esercitato a scrivere con la sua calligrafia.

Si dice che gli attori siano creature molto fragili. Sei d'accordo?

La maggior parte degli attori, e lo diceva Stella Adler, partono da una profonda insicurezza e in un modo o nell'altro vogliono piacere a tutti. E’ bello che questa cosa l’abbia detta l'insegnante di Marlon Brando. Per me l'attore non è un gran fico, l'attore non sarà mai un vincente, non sarà mai vittorioso, ma sarà sempre un po’ inquieto perché teso a soddisfare le proprie ambizioni o quelle degli altri. Per me fare l'attore significa capire perché tutti tendiamo a indossare una maschera. Significa anche essere più consapevole di quello che sono e andare incessantemente in cerca della verità.

Alcuni giudicano gli attori americani troppo schivi e impenetrabili…

Il mondo americano è invadente, entra a gamba tesa, quindi, se sei una persona che vive in America, sei abituato a difenderti da questa continua intrusione. Gli americani sono esagerati in tutto, basta pensare allo scandalo sessuale che è scoppiato di recente. E’ legittimo parlarne, perché è giusto che le donne vengano rispettate, però sono scivolati in un atteggiamento voyeuristico. Quanto agli attori, non li ho mai invidiati. Nonostante abbiano tanti soldi, conducono quasi tutte esistenze solitarie, sono visti come alieni e non si possono bere una birra in piazza con gli amici. E poi si prendono troppo sul serio.

Hai mai pensato di lavorare a Hollywood?

Sarei potuto rimanere a Los Angeles, ma ho deciso di non farlo perché penso che gli americani abbiano un modo di vivere molto diverso dal nostro. E poi sono quello che fanno, i sono il loro lavoro e hanno questo assurdo mito del "vincente". Ho incontrato molte persone negli Stati Uniti, ma nessuna era disposta a mettersi in gioco. Farsi degli amici in America, specialmente a Los Angeles, è difficilissimo, perché quando vuoi parlare di cose delicate o di massimi sistemi, la gente si chiude, probabilmente perché non si conosce fino in fondo. Porre l'attenzione sulle fragilità umane fa parte più della cultura europea, noi siamo abituati ad analizzarci, a entrare in contatto con noi stessi. Loro restano in superficie.

Quali sono i tuoi registi preferiti?

Paul Thomas Anderson è il regista a cui sono più affezionato in questo momento, per me i film che ha fatto sono dei capolavori, per esempio Il petroliere e The Master, che sono magnifici perché sono completi. Poi c'è Nicolas Winding Refn, che ha un suo tocco particolarissimo, i suoi film sono tagliati con l’accetta e poi dà credito ai suoi attori e li fa veramente "venir fuori". Guardate cosa ha fatto con Tom Hardy in Bronson e con Ryan Gosling in Drive.