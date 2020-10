Lockdown all'italiana: video-intervista a Enrico Vanzina e il suo cast

Interviste Cinema

Abbiamo incontrato Enrico Vanzina, Ezio Greggio, Paola Minaccioni, Martina Stella e Ricky Memphis per parlare del primo film italiano girato durante il lockdown e che parla del lockdown, in arrivo nelle sale italiane dal 15 ottobre distribuito da Medusa.

I titoli di testa alla Woody Allen, la felicità, personaggi mostruosi: di questo e altro abbiamo parlato con Enrico Vanzina, Ezio Greggio, Paola Minaccioni, Martina Stella e Ricky Memphis nel corso della nostra video-intervista realizzata per parlare di Lockdown all'italiana, il primo film italiano girato durante il lockdown e che parla del lockdown, in arrivo nelle sale italiane dal 15 ottobre distribuito da Medusa.

Se volete saperne di più, e sapere se secondo Vanzina & Co. siamo usciti (o meglio, usciremo) migliori dalla pandemia, guardate il video.

Lockdown all'italiana: video-intervista