Lo strangolatore di Boston, un true crime femminista: incontro col regista e i protagonisti del film dal 17 marzo su Disney+

Interviste Cinema

Alla conferenza stampa globale del film true crime Lo strangolatore di Boston, su Disney+ dal 17 marzo, hanno partecipato il regista Matt Ruskin e i protagonisti: Keira Knightley, Carrie Coon, Alessandro Nivola e il premio Oscar Chris Cooper. Ecco cosa ci hanno raccontato.

La terribile storia dello Strangolatore di Boston è stata raccontata al cinema la prima volta moltissimi anni fa, nel film omonimo di Richard Fleischer del 1968, quando la memoria di quegli orribili eventi era ancora molto viva e in America gli studi di profiling sui crimini violenti erano appena iniziati, non esisteva coordinamento tra le forze dell'ordine dei vari stati e la definizione di serial killer non era ancora stata coniata. Tony Curtis, all’epoca noto per ruoli leggeri, interpretò nel film con straordinaria bravura lo psicopatico Albert DeSalvo, ottenendo per la sua performance una candidatura al Golden Globe. I fatti che oggi racconta il nuovo true crime Lo strangolatore di Boston, avvennero tra il 1962 e il 1964, quando tredici donne (alcune molto anziane) furono brutalmente uccise da un ignoto psicopatico. Anche se DeSalvo è stato collegato nel 2013, con la prova del DNA effettuata sul nipote, all’ultima vittima, è ormai quasi certo che gli assassini fossero più di uno e sulla vicenda restano a tutt’oggi molti punti oscuri. Quasi 60 anni dopo, torna sulla vicenda questo film (un’esclusiva Disney+, disponibile dal 17 marzo) diretto dal produttore regista Matt Ruskin, con un cast importante che comprende Keira Knightley, Carrie Coon, Alessandro Nivola e il premio Oscar Chris Cooper. Quello che molti non sanno, e che il film racconta, è che a portare in prima pagina quella storia su cui la polizia di Boston sembrava non impegnarsi affatto e a dare impulso alle indagini, furono due coraggiose giornaliste del quotidiano locale, Record American, Loretta McLaughlin e Jean Cole, che riuscirono a imporsi in un ambiente ferocemente maschilista. Proprio in virtù di questa e di altre scoperte, il regista Matt Ruskin ha deciso di fare il film:

"Sono cresciuto a Boston e avevo sempre sentito parlare dello strangolatore di Boston, ma non sapevo niente sul caso. Poi, parecchi anni fa, ho iniziato a leggere tutto quello che trovavo e ho scoperto questo murder mystery incredibilmente complesso, pieno di sorprese e di svolte. Per molti aspetti era una storia sulla città all'epoca. Quindi mi sono appassionato al caso e quando sono venuto a conoscenza di queste giornaliste, ho scoperto che erano state le prime croniste a collegare gli omicidi e che furono loro a dare all'assassino il nome di Strangolatore di Boston durante la loro indagine. Ho pensato che fosse un modo molto affascinante di rivisitare questo caso".

Lo sguardo femminile sulla storia, e il fatto che oggi quasi nessuno ricordi queste coraggiose giornaliste, è stato determinante nell'accettare il ruolo sia per Keira Knightley che per Carrie Coon. “Ho trovato molto interessante raccontare questa storia ” - dice la prima, “attraverso quella di queste due donne, che sono state ampiamente cancellate dalla storia di questo caso”. “E' vero”, conferma Carrie Coon, “quella è stata la parte più scioccante per me, il fatto che queste donne furono essenziali per risolvere il caso, costringendo la polizia a condividere le informazioni in merito, e i loro nomi non sono mai nemmeno citati quando se ne parla. Poi c'è la storia di come divennero giornaliste e sono storie molto coinvolgenti e toccanti, che rispecchiano la vita delle donne nel mondo in cui sono cresciuta, nel Midwest. Mia madre era infermiera, una delle mie nonne era insegnante e l'altra casalinga. Quelle erano le opportunità disponibili per le donne, oltre a fare la segretaria. La lotta di Jean Cole per diventare giornalista mi ha toccato molto. E naturalmente avevo visto Il coraggio di lottare, diretto da Matt, e penso che sia un regista davvero profondamente morale. Sapevo che il suo interesse per questa storia era femminista, raccontare la storia di un serial killer attraverso il punto di vista di queste due giornaliste, e che gli interessava far sapere che queste due donne erano state cancellate dalla storia. Inoltre sapevo che Keira era coinvolta e mi interessava molto lavorare con lei”.

Oltre all'interesse per il caso e alle ricerche, Matt Ruskin ha avuto anche un colpo di fortuna, soprattutto per ricostruire la storia delle due giornaliste, entrambe scomparse (McLaughlin nel 2015 e Cole nel 2018): "Ho letto il necrologio di Jean Cole, dove si menzionava che aveva avuto due figlie. Le ho cercate e una aveva un profilo Facebook, C'era una foto dove era abbracciata a una mia vecchia amica. Ho chiamato la mia amica e le ho chiesto come faceva a conoscerla, e lei mi ha spiegato che quella era sua madre e Jean Cole era la nonne ed era una persona stimata da tutti, prima della morte. Lei mi ha fatto conoscere entrambe le famiglie. E più ne venivo a sapere, più le ammiravo e mi sentivo costretto a raccontarne la storia. "Per me", commenta Keira Knightley, "questo film è una canzone d'amore per le giornaliste investigative, che sottolinea quanto sia importante avere queste donne in una posizione di potere nella narrazione, perché furono loro a capire che era una storia davvero importante e che le informazioni dovevano essere rese pubbliche per tenere le donne di Boston al sicuro. Una storia fino a quel punto per lo più ignorata dall'establishment maschile".

Nel film, il veterano Chris Cooper è il caporedattore del Record American, che inizialmente, come gli altri, cerca di tenere Loretta fuori dal caso e le affida mansioni più “femminili”, ma poi si convince a lasciare a lei e Jean l'incarico del caso. L'attore racconta come si è preparato al ruolo: Ho avuto la fortuna di conoscere bene Eileen McNamara, una giornalista premio Pulitzer che ha lavorato al Boston Globe negli anni Settanta e Ottanta. Loretta McLauglin era stata la sua mentore e Eileen mi ha detto esattamente cosa dovevo sapere. E – in modo meno ortodosso – ho seguito Jack Mclaine, il personaggio, che non era molto interessato a questi omicidi, che erano un imbarazzo totale per la polizia di Boston che non sembrava impegnarcisi troppo. Ma Eileen mi ha indicato delle fonti specifiche sulle redazioni negli anni sessanta, cosa accade politicamente, la terminologia, la gerarchia all'interno del giornale. Erano terribilmente sprezzanti nei confronti delle giornaliste e Eileeen mi raccontava di questi caporedattori col whisky nel cassetto, un ambiente non proprio confortevole per le donne". Alessandro Nivola è il detective che acconsente, sia pure di nascosto dai colleghi, a collaborare con Loretta: “Il mio personaggio è furioso perché la polizia non ha le tecniche moderne di psicologia forense e non è interessata a quanto pare a collegare tra di loro questi omicidi. Quindi fa questa mossa disperata e acconsente a parlarle, perché è probabilmente il figlio di un poliziotto e forse il nipote di un poliziotto. E dunque da un lato tradisce il suo corpo e lo mette in cattiva luce, perché l'impressione è che siano i media a portare avanti il caso invece della polizia. Ma lo fa perché è totalmente ossessionato da questo caso, e l'unica ad avere la sua stessa ossessione è lei. Sono fatti della stessa pasta e probabilmente lui è anche attratto da lei e gli fa piacere incontrarla”.

Di Loretta McLauglin, Keira Knightley la apprezzato soprattutto la tenacia e di essere stata ispirata da questa donna che affrontava molte difficoltà nel tentativo di conciliare aspetti all'epoca ritenuti incompatibili, “dal posto di lavoro maschilista al tentare disperatamente di conciliare la sua privata e il lavoro e cercare di crescere dei bambini contemporaneamente al rendere giustizia alle vittime. Credo che molte donne oggi possano riconoscersi in questo, e questo mi ha ispirato”. Carrie Coon commenta il rapporto tra le due donne in questo modo: "Credo che sia una storia costruita sull'alleanza femminile. C'è una storia più ampia oltre al fatto che avvertirono le donne di Boston che erano in pericolo e dissero loro come proteggersi. Che non è la storia che raccontiamo spesso. In genere in un ambiente di lavoro, per le donne, era così: “c'è spazio solo per una, che già abbiamo e non abbiamo bisogno di un'altra”. E credo che nel film si veda il modo forse convenzionale con cui Jean si muove in quel mondo, messo in crisi dall'accanimento di Loretta, dalla sua volontà di creare controversie. Che è qualcosa che Jean ha evitato, al di fuori dell'arena in cui ha indagato. Quando vedi come la realtà di Jean è complicata dalla presenza di Loretta, probabilmente questo ti dice perché sono rimaste amiche per tutta la vita”.

Chi teme che, dato l'argomento, ci siano scene troppo violente, si rassicuri. Lo strangolatore di Boston non è un horror e, come dice Matt Ruskin: “Non ho voluto rappresentare la violenza in modo gratuito, così la violenza e gran parte delle aggressioni accadono fuori campo per quel motivo". Se la storia vi incuriosisce, vi ricordiamo che dal 17 marzo Lo strangolatore di Boston vi aspetta su Disney+.