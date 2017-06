"Lo spandex mi attende": Pierce Brosnan e il sequel di Mamma mia

Sono quindici anni che Pierce Brosnan si è rifugiato nell’isola di Kauai, nello splendore delle Hawaii. A Los Angeles, per l’esattezza Malibù, ci torna sempre meno, quando non lavora. La sua passione per la pittura lo impegna molto, e l’isola in cui è nata e cresciuta la moglie Keely Shaye Smith è lo scenario ideale per riposarsi e ispirarsi. Non sono pochi, infatti, i progetti che hanno visto e vedranno impegnato il quinto James Bond della storia. Per esempio una rinnovata vitalità della sua società di produzione, adesso condivisa con la moglie, che ha presentato in questi giorni al Biografilm Festival di Bologna il documentario Poisoning Paradise.

Il paradiso in questione è per l’appunto l’isola di Kauai, come raccontato da Keely Shaye Smith, con la produzione esecutiva di Pierce Brosnan, il quale ha però ironizzato sul suo contributo reale al film. “Sono molto orgoglioso di avere portato molte pizze, a lei e alla troupe. A parte gli scherzi è un progetto molto caro al mio cuore, è un posto in cui viviamo da quindici anni, dove sono cresciuti i nostri figli. Quando si è saputa la storia degli esperimenti con pesticidi in molti terreni della zona Keely, da brava giornalista, si è approcciata in maniera molto diligente e appassionata e mi ha voluto come produttore esecutivo”.

Parlando di arte, Brosnan è parso molto contento di visitare i musei cittadini e la mostra di un suo collega pittore molto amato, Mirò, tanto che non gli è rimasto poi molto tempo per incontrare i molti giornalisti accorsi per lui, attività a cui si è prestato con omeopatica rassegnazione. Ma ha tenuto a far sapere di essere molto impegnato, in ben quattro progetti, fra cui una serie tv in onda ora sull’americana AMC, l’attesa The Son, tratta dall’ottimo romanzo di Philip Meyer, premio Pulitzer per la narrativa nel 2013. Fra pochi giorni sarà nella sua Irlanda per girare con Jim Sheridan un film sulla fuga dalla fatidica prigione di Belfast The Maze di 38 prigionieri dell’IRA. “Ma soprattutto a fine anno girerò Mamma mia 2; ebbene sì, pare che il mondo voglia sentirmi cantare di nuovo, che vi piaccia o no. È criminale quanto ci siamo divertiti e farlo di nuovo sarà grandioso, è incredibile pensare che ho un disco platino per quel film. Non vedo l'ora di tornare nello spandex, ma so già che me ne pentirò.”

Inevitabile che Brosnan venga sollecitato su un bilancio di una carriera quarantennale. “Come uomo di 64 anni, oltre che attore, posso dire di aver vissuto una vita molto bella, ottenendo una buona educazione, facendomi amici in tutto il mondo. Quando diventi vecchio senti di dover restituire alla comunità e al mondo in generale qualcosa di quello che hai ricevuto. Spero presto di fare una mostra dei miei quadri a Parigi e scrivere un libro sul mio mestiere di attore e sulla caleidoscopica vita che mi sono goduto. Mi piace ancora molto recitare, non mi manca il lavoro e la mia fortuna più grande è amare ancora quello che faccio”.

Il miglior Bond? Domanda impossibile, alla quale Brosnan ha comunque risposto con l’affetto nostalgico del bambino: “per me Sean Connery, perché da ragazzo nato nella provincia irlandese rimasi impressionato quando mi trasferii a Londra e lo vidi lì sul grande schermo come James Bond, nel mio primo film in technicolor. Iniziò a stimolare la mia immaginazione, la voglia di arrivare anch’io sullo schermo, ma non avrei mai sperato di diventare Bond per dieci anni della mia vita. Un’avventura che mi ha aperto molte porte: se sei Bond una volta, lo sei per sempre. Daniel Craig è fantastico, ha reinventato la serie dopo l’arrivo di un film che ha cambiato le regole del genere come The Bourne Identity.”