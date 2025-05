Lilo & Stitch, intervista a regista e produttore: "La morale? Non c'è niente di male a essere un po' disfunzionali!"

Interviste Cinema

Vi presentiamo la nostra intervista video a Dean Fleischer-Camp e Jonathan Eirich, rispettivamente regista e producer del remake di Lilo & Stich per la Disney, già al cinema. Ci hanno raccontato qualcosa del loro rapporto col film originale... e del modo in cui hanno cercato di preservarne l'anima.

Il remake di Lilo & Stitch è al cinema, così abbiamo fatto una chiacchierata con Jonathan Eirich (a sinistra) e Dean Fleischer-Camp (a destra), producer e regista di questo film Disney che rilegge il cartoon del 2002. Nella nostra video intervista abbiamo chiesto ai due quali fossero i loro ricordi della visione del film originale, quali di quelle sensazioni avessero cercato di mantenere del remake. Ci siamo interessati anche al coinvolgimento del creatore originale dei personaggi, Chris Sanders, in questo rifacimento. E avevamo una curiosità: come hanno scelto la piccola attrice per il delicato ruolo di Lilo? Ascoltiamo le loro risposte nel video qui sotto.



Lilo & Stitch: La nostra video intervista al regista e al produttore del Film - HD

