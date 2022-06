Lightyear, Alberto Malanchino: "Buzz è un vero eroe, alla ricerca del tempo per crescere", la nostra intervista

Interviste Cinema

Vi mostriamo la nostra intervista video a quattro delle voci italiane del nuovo film Pixar, Lightyear - La vera storia di Buzz: Alberto Malanchino (Buzz), Esther Elisha (Aisha), Ludovico Tersigni (Sox) e Linda Raimondo.

Lightyear - La vera storia di Buzz, nuova fatica Pixar, è nelle sale italiane dal 15 giugno: abbiamo parlato di quest'evento molto particolare per i fan di Toy Story in un'intervista video con i doppiatori italiani di questo lungometraggio, cioè Alberto Boubakar Malanchino (Buzz), Esther Elisha (Aisha, collega space ranger di Buzz), Ludovico Tersigni (voce di Sox, il gatto artificiale spalla di Buzz) e Linda Raimondo, detta anche "Astrolinda", influencer e divulgatrice scientifica web, con un cammeo vocale nella versione italiana.

Lightyear - La vera storia di Buzz, parliamo del film con i suoi doppiatori italiani