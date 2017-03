Life: video interviste esclusive a Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson e al regista Daniel Espinosa

E' una coppia inedita che promette risultati molto interessanti quella composta da Jake Gyllenhaal e Ryan Reynolds. Due attori diversi per caratteristiche e tono di recitazione, che si sono uiti al cast di Life - Non oltrepassare il limite, nuova avventura nello spazio che arriva dopo i successi di Gravity e Interstellar. I due attori ci hanno parlato in esclusiva del film (in arrivo nei nostri cinema il 23 marzo) che si apre con una delle migliori scene viste al cinema in questi ultimi tempi.





Lei si è imposta (eccome!) come nuova star internazionale con l'ultimo Mission: Impossible, in cui rubava letteralmente la scena alla star Tom Cruise. Lui ha capitanato l'ondata di registi stranieri che si sono imposti recentemente ad Hollywood, grazie soprattutto al successo di Safe House. Ora gli svedesi Rebecca Ferguson e Daniel Espinosa hanno unito il loro talento per Life. Noi di Comingsoon.it li abbiamo incontrati a New York, ecco cosa ci hanno raccontato.





Life - Non oltrepassare il limite: Il trailer italiano del film