Le voci sole, intervista a Giovanni Storti: "Avevo proprio voglia di fare una parte seria"

Interviste Cinema

È stato presentato al Taormina Film Fest Le voci sole, un'opera prima di cui è protagonista Giovanni Storti per la prima volta in un ruolo drammatico. Il film è nelle nostre sale il 4, 5 e 6 luglio e questa è l'intervista all'attore che con Aldo e Giacomo forma un trio ormai diventato storico.

Sarà al cinema oggi 4 luglio, e poi ancora il 5 e il 6, distribuito da Medusa Film, Le voci sole, il primo lungometraggio di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi, che hanno chiamato a recitare Giovanni Storti senza i suoi proverbiali compagni di film Aldo e Giacomo.

Le voci sole racconta la storia di una famiglia che, a causa della crisi economica sopraggiunta con il diffondersi di quello che dai personaggi viene chiamato "il virus", è stata costretta a separarsi. Giovanni è andato in Polonia e Rita è rimasta in Italia con il figlio. Il giorno in cui una loro videochiamata finirà su Internet, la loro vita comincerà a cambiare.

Le voci sole, che parla di due diverse solitudini, quella della fabbrica e quella del web, è stato presentato al Taormina Film Fest 2022, dove abbiamo incontrato Giovanni Storti. Con lui abbiamo parlato delle lusinghe del web, del lavoro sul personaggio, del recitare senza avere di fronte un interlocutore. Nel film ci sono anche Alessandra Faiella e Davide Calgaro.