Le Otto Montagne: la nostra intervista agli inseparabili Luca Marinelli e Alessandro Borghi

Che piacere vedere di nuovo recitare fianco a fianco Luca Marinelli e Alessandro Borghi, magnifici protagonisti de Le Otto Montagne, film diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Grandi amici, i due attori ci hanno parlato proprio dell'esperienza di ritrovarsi sullo stesso set.

Sono passati ben sette anni da quando abbiamo intervistato Luca Marinelli e Alessandro Borghi in coppia. Eravamo alla Mostra del Cinema di Venezia, dove era stato presentato Non essere cattivo di Claudio Caligari, all'epoca scomparso da poco. In quell'occasione i due attori ci raccontarono che una delle cose più belle del film era l'amicizia che era nata tra di loro, sentimento che nel corso del tempo si è rafforzato nonostante la lontananza. Se Borghi vive a Roma, Marinelli sta a Berlino, ma ognuno segue il lavoro dell’altro, e quindi immaginate la gioia che entrambi hanno provato quando sono stati scelti da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch come protagonisti de Le Otto Montagne.

Vincitore del Premio della Giuria al Festival di Cannes, Le Otto Montagne è l'adattamento dell'omonimo romanzo di Paolo Cognetti ed è stato girato in mezzo alla natura e non con il green screen. Le riprese sono diventate così un momento molto bello e intenso, un'esperienza professionale e umana che ha toccato tutti nel profondo. Tornando ad Alessandro Borghi e Luca Marinelli, li abbiamo incontrati a Roma, dove il film è stato presentato.

Ne Le otto montagne, recitano anche Filippo Timi, Elena Lietti ed Elisabetta Mazzullo. Il film è attualmente al cinema distribuito da Vision Distribution.

Le Otto Montagne: la nostra intervista a Luca Marinelli e Alessandro Borghi

Le otto montagne racconta la storia di un'amicizia.

Un'amicizia nata tra due bambini che, divenuti uomini, cercano di prendere le distanze dalla strada intrapresa dai loro padri ma, per le vicissitudini e le scelte che si trovano ad affrontare, finiscono sempre per tornare sulla via di casa.

Pietro è un ragazzino di città, Bruno è l’ultimo bambino di uno sperduto villaggio di montagna. Negli anni, Bruno rimane fedele alle sue montagne, mentre Pietro è quello che va e viene. Il loro incontro li porterà a sperimentare l’amore e la perdita, riconducendo ciascuno alle proprie origini e facendo sì che i loro destini si compiano, mentre i due scopriranno cosa significa essere amici per sempre.

Due amici. Uno di città che d'estate viene in montagna con la famiglia, e l'altro nativo. Due caratteri diversi che diventano inseparabili senza neanche volerlo, dalla prima camminata fra i boschi. L'amicizia alle prese con gli anni che passano e la vita che irrompe è al centro dell'atteso adattamento del romanzo vincitore dello Strega. Sfrondato di molti riferimenti al passato dei due, si concentra con eleganza e sincerità sul rapporto struggente e virile fra i due, reso ottimamente da Marinelli e Borghi. (Mauro Donzelli - Comingsoon.it)