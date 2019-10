Le Mans '66: video intervista con James Mangold tra western (universale) e corse di auto in TV (noiose)

Interviste Cinema

Il regista è passato da Roma per presentare il suo film con Matt Damon e Christian Bale.

Il 14 novembre uscirà nei cinema italiani Le Mans '66 - La grande sfida, con Matt Damon e Christian Bale.

Il film racconta la storia del costruttore di auto Henry Ford II che negli anni 60 si mise in testa di gareggiare alla celebre corsa delle 24 ore di Le Mans per interrompere il dominio dei bolidi di Enzo Ferrari. Damon e Bale interpretano rispettivamente l'imprenditore ed ex pilota Carroll Shelby e il meccanico e pilota Ken Miles, quelli che si sporcarono le mani portando avanti il lavoro con sudore e fatica nonostante le molte intromissioni degli uomini del marketing.

Ford v Ferrari (questo il titolo originale), le cui due ore e mezza di durata corrono solide e veloci, è diretto da James Mangold, un regista che ci ha regalato grandi storie come Logan, Quel treno per Yuma, Quando l'amore brucia l'anima e Cop Land.

Abbiamo avuto modo di incontrare Mangold e di chiacchierare con lui sul film, sul fatto che sotto sotto sia un western e sulle gare di automobili in TV.



Le Mans '66 - La Grande Sfida: La nostra intervista esclusiva al regista James Mangold - HD