Le Mans '66: secondo Matt Damon "i piloti negli anni 60 sapevano che era questione di vita o di morte"

Interviste Cinema

In una featurette video sul film, l'attore e il regista James Mangold raccontano come erano le gare dell'epoca.

Il 14 novembre uscirà nei cinema italiani Le Mans '66 - La grande sfida, con Matt Damon e Christian Bale. Henry Ford II negli anni 60 avanzò una richiesta per acquistare la prestigiosa azienda italiana con sede a Maranello che produceva auto rosse e molto veloci, ma Enzo Ferrari disse un secco no. La Ford allora scese in pista sul tracciato di Le Mans per tentare di sottrarre il podio alla Ferrari che da anni dominava era senza rivali. Damon e Bale interpretano rispettivamente l'imprenditore ed ex pilota Carroll Shelby e il meccanico e pilota Ken Miles, quelli che si sporcarono le mani portando avanti il lavoro con sudore e fatica nonostante le molte intromissioni degli uomini del marketing. Nel video qui sotto il regista James Mangold e Matt Damon ci spiegano quanto fosse pericoloso negli anni 60 correre a Le Mans, con quei bolidi lanciati a folle velocità senza avere l'assoluita certezza che prima di ogni curva avrebbero risposto bene al pedale del freno.



Le Mans '66 - La Grande Sfida: Featurette esclusiva con Matt Damon - HD