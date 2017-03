"Le grandi commedie fanno ridere ovunque": John Landis si racconta a Montecarlo

“C’è uno stronzo alla Casa Bianca. Un’interessante combinazione di Berlusconi e Mussolini”. John Landis interrompe per un attimo la passione dell’aneddoto e la risata sincera, per parlare di Trump nel peggior modo possibile. Il regista di capolavori comici come Animal House e The Blues Brothers si sente nel suo ambiente, come ospite del vecchio amico Ezio Greggio al Montecarlo Film Festival. “Mi piace molto che ci sia un evento tutto dedicato alla commedia, torno volentieri dopo aver premiato alcuni anni fa Gina Lollobrigida”, ha detto incontrando la stampa in un elegante hotel con vista sul mare imbronciato della Costa Azzurra. “La commedia è strana, ci sono comici che sono divinità nel proprio Paese, ma all’estero nessuno li conosce. Poi ci sono film come I soliti ignoti, divertenti fino alle lacrime, come le grandi commedie, che fanno ridere ovunque, perché le persone sono tali in ogni angolo del mondo”.

Una commedia quando è di qualità diventa universale, così come dimostrato da molti lavori del regista. “Eddie Murphy mi portò l’idea di quello che diventò poi un successo internazionale, Il principe cerca moglie. Ne parlai con mia moglie Deborah, che ne fu subito entusiasta. Un principe africano arriva a New York e finisce a lavorare da McDonald’s. Mi resi conto che con una star come Eddie Murphy avrei fatto un film black, ma senza che nessuno lo notase. Non dissi niente allo studio, perché nei film hollywoodiani dell’epoca se eri un attore nero il tuo colore della pelle diventava un elemento della trama. Basti pensare a Indovina chi viene a cena? per Sidney Poitier o anche il mio Una poltrona per due. Lo studio mi chiese se sarei riuscito a fare in tempo a finire il film per un’uscita in estate, otto mesi dopo e senza una sceneggiatura. Risposi ovviamente di sì, perché così non avremmo discusso di soldi. Mi è successo un paio di volte, la prima era per The Blues Brothers; potevo chiedere quello che volevo, era troppo tardi per negarmi qualsiasi cosa. All’inizio de Il principe cerca moglie c’è un numero di ballo, solo perché potevo, era divertente. In ogni caso, il film esce in sala senza neanche un’anteprima di prova, tanto che penso sia troppo lungo di una quindicina di minuti. Prima dell’uscita in home video dissi alla Paramount che volevo tagliarlo. Non dimenticherò mai la loro risposta: John, questo film ha incassato 300 milioni di dollari, non lo toccherai. Quel film ha rotto delle barriere, è andato bene in tutto il mondo, anche in Giappone.”

“Quando ho iniziato nel 1966 portando la posta alla 20th Century Fox, il sistema degli studio era molto diverso. Sono stato molto fortunato, sono venuto in Europa nel momento dellì’esplosione degli spaghetti western. Ho lavorato in film italiani in Spagna, compreso con Sergio Leone. A proposito di lui, mi ricordo quando eravamo in Almeria girando un film intitolato C’era una volta il West. C’erano due critici cinematografici, che avevano scritto la sceneggiatura, appena più grandi di me che avevo 19 anni. Erano fuori di testa per la presenza di Henry Fonda, abbiamo fatto amicizia, nonostante le difficoltà linguistiche. Sapete chi erano? Dario Argento e Bernardo Bertolucci.”

Il cinema in questi anni è molto cambiato, “ora è possibile girare un film con un iPhone - ha aggiunto Landis -, nessuno ti può impedire di farlo. È più facile realizzarlo, ma molto più difficile farlo arrivare nei cinema, ora è tutto cambiato: la spesa maggiore è quella di promozione e marketing. La pirateria è un nemico invincibile, i giovani non si rendono conto che vedere un link illegale equivale a un furto. Non c’è privacy come non c’è modo di vincere la pirateria, è incredibile come i giovani hanno accolto tutto questo a braccia aperte attraverso i social media, che io assolutamente non frequento perché mi mettono a disagio. Oggi ognuno è la propria star del cinema e il proprio agente; siamo arrivati al punto che un sacco di ragazzi finiscono per fare le foto dei genitali e le mettono online.”

Riguardo all’elezione di Donald Trump alla presidenza, Landis si dice convinto che senza l’intervento del capo dell’FBI per l’utilizzo dell’account email non protetto da parte della Clinton, le cose sarebbero andate diversamente. “È un orrore, perché è un buffone, un idiota, non posso dire abbastanza aggettivi negativi su di lui. Il Paese è sconvolto e la cosa davvero terrificante è che tutto il mondo si sta spostando verso la destra estrema. C’è un gangster a capo delle Filippine, Ataturk si rivolterebbe nella tomba a vedere cosa sta facendo Erdogan. Ascoltiamo ogni giorno considerazioni apertamente razziste, è scioccante. Non pensavo che Trump sarebbe mai stato eletto, fino alla Brexit”.

Tanti ricordi per John Landis, come le cene infinite di Sergio Leone, da lui conosciuto sul set e poi a New York durante il montaggio di C’era una volta in America. Il lavoro alla Fox, le chiacchierate con Alfred Hitchcock, “per qualche motivo adorava Animal House”. Ma anche il presente e il futuro, come un progetto importante, su cui non vuole dire niente, e un documentario molto interessante sulla paura. Un’indagine a modo suo, piena di ironia, intervistando estremisti di destra, esponenti della supremazia bianca, ma anche rabbini e comici, cercando di indagare sui meccanismi di un sentimento irrazionale. Occasione per tornare al cinema a vedere un film di John Landis. Per chi si trovasse a Montecarlo, nella serata di sabato terrà una Masterclass insieme al suo vecchio amico Costa-Gavras.

Il Montecarlo Film Festival proseguirà per tutto il fine settimana nel Principato.