Le Déluge - Gli ultimi giorni di Maria Antonietta: video intervista al regista Gianluca Jodice e una clip in anteprima

Interviste Cinema

Abbiamo intervistato con molto piacere il regista e sceneggiatore Gianluca Jodice, in occasione dell'arrivo al cinema il 21 novembre con BIM Distribuzione del suo secondo film, Le Déluge - Gli ultimi giorni di Maria Antonietta, che vi consigliamo vivamente, presentandovelo con una clip in esclusiva anteprima

Ci sono film che non ci aspettiamo e ci fa piacere vedere nel cinema italiano: pellicole storiche, in costume, che raccontano epoche di crisi e rivolgimenti sociali che parlano anche di come siamo noi, oggi. Dopo aver affrontato il fascismo e il declino del vate Gabriele D'Annunzio ne Il cattivo poeta, al suo secondo film il napoletano Gianluca Jodice ci mostra cosa successe nei fatidici giorni che precedettero la condanna a morte di Luigi XVI, ultimo re per diritto divino, detronizzato dalla Rivoluzione, quando venne imprigionato con la moglie Maria Antonietta, la sorella e i figli, nel carcere della Tour du Temple. Questo è al centro di Le déluge - Gli ultimi giorni di Maria Antonietta, girato in Italia con una troupe tecnica di altissimo livello e attori straordinari come Mélanie Laurent nel ruolo della regina "capricciosa" e Guillaume Canet, reso irriconoscibile dal trucco, in quello del re debole, destinato a diventare simbolo della rivoluzione borghese che spazzava via l'Ancien Régime, quando la sua testa cadde sul patibolo di Place de la Concorde, sotto le lame della ghigliottina azionata dal boia Sanson (e nel film c'è un toccante dialogo tra i due). Le déluge racconta il diluvio di sangue che travolse il vecchio mondo, ma anche la parabola di esseri umani considerati come Dei al di sopra di tutti, che spogliati dei simboli del potere diventando uomini, come gli altri. Noi vi consigliamo di cuore di vedere questo bel film, ben scritto e documentato, appassionante e commovente, sicuri che non vi lascerà indifferenti. Con Gianluca Jodice abbiamo parlato della sua passione per questi film storici (anche se il prossimo, ci ha assicurato, sarà di ambientazione contemporanea), delle ambientazioni, dei versi di Bertolt Brecht e di molto altro. Le Déluge arriva al cinema il 21 novembre con BIM Distribuzione.



Le Déluge - Gli ultimi giorni di Maria Antonietta: La nostra Video Intervista al regista del Film Gianluca Jodice - HD

Le Déluge: la trama e una clip in anteprima esclusiva del film

Quando si parla di Maria Antonietta e Luigi XVI vengono subito alla mente merletti, alte parrucche, vestiti sgargianti, Versailles oppure la ghigliottina. Tra questi due estremi, c’è un tempo che nessuno ha mai raccontato: i pochi mesi in cui gli ultimi re e regina di Francia con i loro due figli vennero incarcerati in un castello alle porte di Parigi, in attesa di essere giustiziati. Un tempo breve e condensato, dove tutte le maschere caddero: quella dei due reali come figure pubbliche e private e quelle della Storia che voltò definitivamente pagina.