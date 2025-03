Le Assaggiatrici: la nostra intervista al regista Silvio Soldini

Interviste Cinema

Distribuito da Vision Distribution, è nelle nostre sale Le Assaggiatrici, che ci riporta indietro di 80 anni, ai tempi in cui Hitler ordinò che il cibo a lui destinato fosse prima servito a delle assaggiatrici. A dirigere il film è Silvio Soldini, che abbiamo intervistato.

È arrivato nelle nostre sale da pochi giorni il nuovo film di Silvio Soldini, che ha tradotto in immagini il romanzo di Rosella Postorino "Le Assaggiatrici", ispirato a una vicenda realmente accaduta alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Poco prima della sua disfatta, chiuso nel suo bunker e terrorizzato dall'inesorabile avanzata dell'Armata Rossa, Adolf Hitler era convinto che qualcuno lo avrebbe prima o poi avvelenato. Per questo ordinò che, in un villaggio poco distante dalla foresta che ospitava il suo quartier generale, venisse prelevato un gruppo di ragazze giovani e forti alle quali fu ordinato di sedersi intorno a un tavolo all'ora di pranzo e all'ora di cena per assaggiare le vivande che, poco dopo, sarebbero state servite a lui. Anche il film di Soldini si intitola Le Assaggiatrici ed è parlato in lingua tedesca. Nonostante si soffermi su una vicenda del secolo scorso, racconta anche del nostro presente, devastato dalla guerra e attraversato da una dilagante follia. Le Assaggiatrici è anche una storia di sorellanza e della posizione subalterna delle donne in un paese in guerra. Nel microcosmo delle assaggiatrici di Hitler, nascono amicizie e si creano dissapori. La protagonista della storia è una donna di Berlino che va a vivere in campagna dai genitori dell'ex marito. La interpreta Elsa Schlott.

Le Assaggiatrici ha aperto il Bari International Film%Tv Festival. Un paio di giorni prima abbiamo intervistato Silvio Soldini, che ha poi accompagnato il suo film in Puglia insieme alla Schlott. Le musiche sono di Mauro Pagani e a distribuire è Vision Distribution.