Laura Pausini - Piacere di conoscerti: incontro con Laura Pausini, com'è e come poteva essere

Da oggi, 7 aprile, è disponibile su Prime Video Laura Pausini - Piacere di conoscerti, un film che mescola frammenti di vita reale della cantante pluripremiata a immagini inventate su come sarebbe stata la sua vita se non fosse diventata famosa. La Pausini ha presentato il film alla stampa.

Laura Pausini è una donna solare, allegra, simpatica, vibrante, empatica e per niente accecata dalla fama, che ha conosciuto a soli diciotto anni e che ancora la accompagna, in Italia così come all’estero. Il documentario Laura Pausini - Piacere di conoscerti non celebra la sua carriera musicale né entra di prepotenza nel suo privato. Piuttosto, segue due donne: la cantante che, partendo dal piccolo paese di Solarolo, ha conquistato il mondo, aggiudicandosi un Golden Globe e sfiorando l'Oscar, e la persona che Laura sarebbe potuta diventare se non avesse vinto il Festival di Sanremo. Questo doppio viaggio, vero da una parte e inventato dall’altra, rende il film un’opera a metà fra la realtà e l’immaginazione, che comunque parla di una donna sensibile e desiderosa anche di normalità.



Laura Pausini - Piacere di conoscerti: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Laura Pausini - Piacere di conoscerti debutta oggi, 7 aprile 2022, su Prime Video in 240 paesi del mondo. Il film nasce da un’idea originale della Pausini, diventata una sceneggiatura scritta da Ivan Cotroneo, Monica Rametta e dalla stessa Laura Pausini. La regia è di Ivan Cortoneo. Laura ovviamente ha accompagnato il film in un tour promozionale. Fra le tappe c’era anche Roma, dove la cantante ha parlato del progetto, di bilanci, del Festival di Sanremo e della vita che avrebbe voluto fare se non avesse conosciuto la celebrità. Ecco le sue dichiarazioni.

Laura Pausini - Piacere di conoscerti : l'idea

Un giorno la mia manager Nicole Manno mi ha proposto di essere la protagonista di un documentario, ma ho pensato che sarebbe stato troppo autocelebrativo, anche perché chi è interessato a vedere qualcosa che mi riguarda o a sentire le mie canzoni, sa già quello che ho fatto. Ma poco prima del lockdown mi è capitato di trascorrere una notte intera a scrivere sul telefonino una storia che era nella mia testa da ventinove anni. Ho provato tante volte a immaginare come sarebbe potuta essere la mia vita se non fossi stata famosa, e finalmente mi ero fatta un'idea. Nicole ha letto la storia e si è molto emozionata, così siamo partite a bomba. Mi hanno presentato Ivan Cotroneo, che ha vissuto un anno insieme a me nella mia casa, facendomi tante domande e organizzando diversi incontri su Zoom con i miei familiari e i miei compagni di scuola, che gli hanno raccontato com'ero a diciotto anni. E’ stato in quel momento che mi sono resa conto che avremmo fatto qualcosa che non era solo un mio capriccio. Per due mesi sono stata la donna che ho immaginato per ventinove anni, e lo sono stata nel modo in cui volevo io, curando ogni dettaglio, e quindi scegliendo oggetti vestiti, case, arredamenti.

Bilanci e lockdown

Oltre che emozionante, è stato commovente per me vivere questa esperienza. Mi sono resa conto che potevo trasmettere un messaggio, potevo essere un tramite, nel senso che vorrei che le persone usassero questa mia storia per ritrovare se stesse. Tutti noi abbiamo avuto un momento in cui abbiamo fatto scelte dalle quali non si poteva più tornare indietro. Durante il lockdown, ho capito che avevo bisogno di fare un riassunto della mia vita fino a quel momento. Non ho mai sognato di essere famosa, forse perché sono nata in piccolo paese e appartengo a una generazione che non dà troppa importanza al successo, e che soprattutto non è ossessionata dall'apparire. Io volevo diventare cantante di pianobar, ma non avevo mai visto una donna farlo da sola, e quindi per me era una sfida importante. “Da grande sarò la prima donna che farà piano bar nella mia regione” - mi ripetevo. Poi, un giorno, un manager mi ha notato e la Warner mi ha iscritto a Sanremo, dove ho passato tutto il festival a chiedere autografi ai big.

Il Festival di Sanremo

Quando ho vinto il Festival di Sanremo, la sera seguente, davanti a casa dei miei c'erano dei fan che avevano piantato una tenda. Ho detto a mio padre: "Papà, facciamo diventare casa il mio fan club. Così è stato, e ora il fan club è diventato un museo, dove ci sono i vestiti che ho indossato a Sanremo, i costumi di questo film, perfino tutte le cose che avevo a diciotto anni. La scatola che all'inizio del documentario la bambina apre, l'ho ritrovata in casa durante il lockdown. Mi affeziono molto agli oggetti, ecco perché quasi nulla è stato buttato via. Il contenuto di quella scatola ha aperto finestre di ricordi che mi hanno spinto a ricercare altre persone e altri ricordi.

L'Oscar? No grazie

Ogni volta che nel film vedo la scena del Festival di Sanremo, mi commuovo tantissimo. Non voglio sembrare Heidi, ma il fatto è che mi è cambiata la vita. Questo film non intende rinnegare niente di quello che ho, ma ho lasciato in sospeso i miei sogni di ragazza diciottenne, per questo è stato fondamentale decidere di girare il documentario, che è arrivato in un momento in cui avevo fatto di tutto. Il lockdown mi ha mandato in crisi, mi sentivo un po’ in colpa per aver vinto il Golden Globe e per aver avuto la candidatura all'Oscar mentre tutti stavano male. So bene che chi ha fama lo deve alla fortuna o al destino scritto da qualcuno più grande di noi. E so anche che la fama può durare un anno, io mi sono dedicata 24 ore al giorno a questo mestiere che è la mia vita, ma volevo che nel film non si parlasse di questo. Mi interessava molto di più trasformarlo in un viaggio introspettivo che rendesse più facile per le persone comprendere che, anche se ci viene insegnato a diventare il numero 1, sentirsi realizzati non è un assolutamente un sinonimo di celebrità e per me, comunque, non ha a che vedere con i premi, o i privilegi economici. Vorrei che le nuove generazioni capissero che, quando arriveremo alla fine della nostra vita e faremo il riassunto di ciò che siamo stati, ci porremo una domanda importantissima: siamo stati felici? In quel momento saremo da soli, non ci sarà un pubblico, saremo solo noi a darci un voto.

Piani b

Io già prima del Festival di Sanremo avevo capito cosa mi avrebbe fatto sentire realizzata: la mia curiosità, il mio carattere. Mi piacevano la ceramica e l’architettura, mi appassionava cucire. Oggi tanti giovani pensano di saper fare una cosa sola, noi tutti nasciamo con una serie di competenze. Ecco perché i piani b di cui parlo nel film sono fondamentali. Io ero fuori di me dalla gioia quando ho cantato a San Siro, ma lo ero anche quando facevo il pianobar. Ai ragazzi vorrei dire: non focalizziamoci sui like, non dobbiamo essere perfetti. Vorrei che si capisse che c’è una cosa molto più importante dell'apparire: la vita vera.

Bisogna saper perdere

C’è una frase che dico nel finale che riguarda il vincere e il perdere. Noi non siamo stati educati alla sconfitta, e questo è grandissimo errore, un problema. Quando ho vinto il Golden Globe, sono tornata a casa ed ero la stessa Laura che era partita. Poi sono andata a Los Angeles per gli Oscar e non ho vinto, ed ero sempre la stessa. Io non voglio più essere candidata, ho un'ansia allucinante. Vorrei che mi utilizzaste anche in questo senso: per spiegare quanto sia importante perdere e sentirsi ugualmente orgogliosi.

Il babbo

Dai 18 ai 23 anni andavo in giro solo con il mio babbo, è stato meraviglioso, e grazie a questo i miei piedi sono ben piantati a terra. Papà mi ha tenuto in riga, non sono mai andata fuori di testa.

Sotto il segno del Toro

Sono contenta di esser nata Toro perché le mie caratteristiche corrispondono perfettamente a quelle del segno, a cominciare dalla testardaggine. Fin dal primo disco, sono stata circondata nel mio ambiente di lavoro solo da uomini. Mi facevano sentire un po’ a disagio, ma quando si parlava di musica, la timidezza spariva. "Decido io" - dicevo. Le mie canzoni le ho tutte scelte io.

Emozione

Quando canto La solitudine, mi viene un po’ di robetta nella pancia.

L'incontro più importante

Mia figlia, quando l’ho incontrata, mi ha spiegato perché vivo, mi ha fatto cambiare tante cose. E’ lei il mio timone, decide lei anche per il mio coraggio e la mia forza. Quando devo scegliere fra varie canzoni, mi dice: "Questa devi farla". Sono molto suggestionata da ciò che succede, dal fatto di avere una bambina che mi osserva, sto diventando un po’ troppo pudica.

Up & down

Il momento più alto della mia vita professionale è stato quando ho vinto il festival di Sanremo, il più basso quando ho vinto il Grammy ed ero sola.