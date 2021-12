Lasciarsi un giorno a Roma: Leo, Gerini, Fresi e Nieto ci parlano di pene d’amore, donne Alfa e uomini Omega

Interviste Cinema

Debutta in prima assoluta su Sky Cinema e in streaming su NOW il 1° gennaio Lasciarsi un giorno a Roma, il quinto film di Edoardo Leo. Abbiamo intervistato il regista e gli attori Stefano Fresi, Claudia Gerini e Marta Nieto.

Lasciarsi un giorno a Roma è la nuova regia di Edoardo Leo, che si ritaglia anche il ruolo di uno dei quattro protagonisti del film e ambienta la vicenda in una Roma inedita nel suo romanticismo caldo e struggente. L'attore sceglie di parlare d'amore ma non di innamoramento, concentrandosi sulla crisi di due coppie che potrebbero lasciarsi da un momento all’altro. La cosa interessante di entrambe è che la donna è più in gamba dell'uomo, perché multitasking, determinata, in carriera ma non per questo priva di insicurezze e fragilità. Aiutato dalle attrici Claudia Gerini e Marta Nieto, Leo si è tuffato con cognizione di causa nell'esplorazione e descrizione di due universi femminili distinti ma simili, raccontando invece figure maschili che avrebbero bisogno di un'educazione emotiva per stare al passo con le proprie compagne.

Lasciarsi un giorno a Roma è interpretato anche da Stefano Fresi, compagno di set di Edoardo Leo nella trilogia di Smetto quando voglio. Lo abbiamo intervistato insieme al regista e a Marta Nieto e Claudia Gerini. Il film debutta in prima assoluta su Sky Cinema il 1° gennaio e in streaming su NOW.

Lasciarsi un giorno a Roma: La nostra Intervista a Edoardo Leo e Marta Nieto - HD