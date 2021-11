Lady Gaga a Milano: la star presenta House of Gucci e si commuove in conferenza stampa

Interviste Cinema

In un incontro con i giornalisti italiani al Palazzo Parigi di Milano, Lady Gaga ha raccontato la sua trasformazione in Patrizia Reggiani, ex moglie e mandante dell'omicidio di Maurizio Gucci.

"Quando parlo di questo film con la mia famiglia, mio padre inizia a piangere e io non riesco a smettere di pensare alle sue lacrime per me, per essere riconosciuta con un lavoro così profondo...". Su queste parole, a conferenza stampa cominciata da venti minuti, Lady Gaga si interrompe per asciugarsi gli occhi, mentre i giornalisti presenti in sala fanno sentire il loro supporto con un applauso. La cantante e attrice si commuove per il grande senso di responsabilità che ha sentito nell'interpretare un personaggio italiano e aver avuto l'opportunità di onorare il nostro paese dove sono radicate le origini della sua famiglia. L'impegno profuso da Lady Gaga nel trasformarsi in Patrizia Reggiani è stato qualcosa che è andato oltre la storia di House of Gucci. "Io sono italoamericana, non italiana, e comprendo bene la differenza" spiega Lady Gaga che per prepararsi al ruolo, molti mesi prima delle riprese, ha iniziato a parlare inglese con l'accento italiano, registro linguistico scelto per essere assorbito narrativamente dal pubblico americano e internazionale al quale anche gli attori del cast Jeremy Irons, Al Pacino, Adam Driver, Jared Leto e Salma Hayek si sono allineati con bravura.

La popstar, qui alla sua seconda prova da attrice protagonista dopo A Star Is Born, è in Italia per la promozione del film che uscirà nei cinema italiani il 16 dicembre distribuito da Eagle Pictures. L'intimità dell'incontro stampa svoltosi a Milano al Palazzo Parigi Hotel, rivela la grande statura artistica di Lady Gaga, una donna carismatica, estremamente sensibile e in ansia per dover affrontare una conversazione di fronte alle primi spettatori italiani di House of Gucci, diretto dal veterano e instancabile Ridley Scott. "Avevamo pensato a un mio intervento sulle musiche del film, ma alla fine ho voluto focalizzarmi soltanto sulla recitazione" racconta l'attrice che voleva cogliere l'essenza della donna che ha organizzato l'omicidio del marito nel 1995. "Non ho voluto incontrare Patrizia Reggiani per ovvie ragioni", tornata in libertà nel 2017 dopo 26 anni di carcere, "perché per interpretarla dovevo amarla per ciò che era stata prima, una ragazza che inseguiva una vita migliore, e volevo onorare i fatti realmente accaduti".

House of Gucci: la trasformazione di Lady Gaga in Patrizia Reggiani

Sul fatto che si sia scurita il colore dei capelli per esercitarsi meglio con l'accento italiano, come raccontava in un'intervista alcuni giorni fa, l'attrice chiarisce che "non mi sentivo a mia agio bionda, non perché in Italia non ci siano persone bionde, ma per riprendere il mio colore naturale e allo stesso modo ho voluto che mi si chiamasse con il mio nome, Stefania. Volevo essere il più possibile me stessa e lentamente a sentirmi Patrizia sempre di più, mentre iniziavo a studiare lo script". Insieme a Scott, Lady Gaga si è lasciata ispirare dall'industria fashion italiana e in generale, per catturare l'essenza di una ragazza degli anni 70, l'esperienza di rivedere i film italiani con Gina Lollobrigida e Sophia Loren è stata d'aiuto.

House of Gucci: Lady Gaga sulla sopravvivenza delle donne educate con il messaggio sbagliato

"Quando Maurizio Gucci e Patrizia si sono spostati, hanno voltato le spalle alla famiglia" continua Lady Gaga, "non inseguivano i soldi e la loro era una vera storia d'amore. Molte donne vengono definite cercatrici d'oro [gold digger, dice, un'espressione americana spesso usata per indicare le donne che sposano un uomo ricco, ndr], ma io non accetto questo termine, perché si tratta di donne che cercano di sopravvivere e che fin da piccole vengono educate nel modo sbagliato. Recepiscono il messaggio che possono essere importanti nella vita solo usano il loro corpo, se sono belle, se hanno denaro. Non giustifico Patrizia per quello che ha fatto, ma capisco come una tragedia possa accadere se le cose vengono spinte al limite. La stessa famiglia Gucci era così presa da ricchezza e privilegi, così occupata a pensare ai soldi, da aver perso di vista Patrizia".

Lady Gaga: "Ho sempre voluto fare l'attrice"

"Ho iniziato a seguire un corso di recitazione da piccola, quando avevo 13 anni. Ho studiato il metodo di Lee Strasberg, ho preso lezioni di pianoforte in conservatorio, ma ho sempre voluto fare l'attrice. Ho iniziato con un film di Robert Rodriguez, poi con una piccola parte in una serie di Ryan Murphy e se non fosse stato per Bradley Cooper, che è un incredibile attore e un fantastico regista, che ha visto qualcosa in me e mi ha scelto per A Star Is Born, oggi non sarei qui". Lady Gaga racconta che dopo questa esperienza con Ridley Scott vorrebbe recitare in altri film e continuare anche a fare musica, "e mi piacerebbe molto imparare a parlare un perfetto italiano per poter recitare in un film italiano". Le riprese di House of Gucci si sono svolte la scorsa primavera tra il Lago di Como, Milano e Roma, quando per le produzioni cinematografiche erano in vigore (e lo sono tutt'ora) le rigide disposizioni sanitarie dovute al Covid 19. Lady Gaga ci tiene a ringraziare tutto il personale medico italiano che ha agevolato la realizzazione del film, sul quale nessuno si è ammalato.

L'uscita al cinema di House of Gucci è fissata al 16 dicembre, preceduta da un'anteprima il 15 in selezionate sale italiane di cui i biglietti in prevendita sono già disponibili sul sito Houseofgucci.it. Qui sotto il trailer del film in italiano e più in basso in versione originale.



